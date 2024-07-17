В Украине мобильных операторов обязали обеспечить 10 часов работы сети без света

Такие требования для мобильных операторов обновили Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций. Теперь они должны обеспечить доступность мобильной связи при отключениях электроэнергии в течение 10 часов, вместо 4 часов, как это было ранее.
Об этом говорится в распоряжении НЦУ от 15 июля 2024 года.
Там добавили, что до 1 октября 2024 г. не менее 60% базовых станций операторов должны быть обеспечены автономным резервным питанием, чтобы соответствовать новой норме. К 1 ноября – 70%, к 1 декабря – 80%, а к концу января 2025 – не менее 100%.
Также до 1 декабря этого года, не менее 25% базовых станций в каждой области должны быть подключены к генераторам с запасом горюче-смазочных материалов или оборудованы сменным блоком аккумуляторных батарей на первые 72 часа.
Такие требования относятся и к узлам специальных служб, к которым подключены коммуникационные центры (станции) оперативно-диспетчерских служб, осуществляющие экстренные коммуникации по телефонным номерам 101, 102, 103, 104 и 112.
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