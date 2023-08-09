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  • В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: нарушителю придется заплатить более 25 тыс. грн

В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: нарушителю придется заплатить более 25 тыс. грн

Сегодня 16:32
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В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки в общественных местах.

Новости Днепра про В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: нарушителю придется заплатить более 25 тыс. грн

Об этом говорится в законопроекте №9547.

В пояснительной записке отмечается, что такие изменения необходимы для искоренения сепаратистских настроений населения, которые могут создаваться именно через культуру.

Такие продукты часто по своей сути являлись информационными спецоперациями, направленными на ослабление нашего государства. Именно поэтому следует принимать действенные меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины, – говорится в документах.

Какие штрафы хотят ввести

Таким образом, за публичное исполнение, показ, демонстрацию, оповещение в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг, музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, можно получить штраф:

  • от 5100 до 8500 грн;
  • за повторное нарушение от 17000 до 25500 грн.

Новости Днепра про В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: нарушителю придется заплатить более 25 тыс. грн

Напомним, в Украине очень часто в последнее время возникают конфликты из-за российской музыки. Так, в начале мая во Львове разгорелся скандал с молодыми людьми в Range Rover на днепровских номерах, которые громко слушали песни путиниста Лепса в центре города. Подробности здесь.

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Новости Днепра про В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: нарушителю придется заплатить более 25 тыс. грнУкраїнська Новости Днепра про В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: нарушителю придется заплатить более 25 тыс. грнРусский

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