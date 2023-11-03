В Украине хотят создать реестр домашних животных

В Украине хотят провести идентификацию и регистрацию животных.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, в течение двух лет в Украине будет запущен экспериментальный проект, в рамках которого будет проведена идентификация и регистрация домашних животных.

Эту инициативу уже согласовали с Кабмином.

По сути создадут реестр домашних животных, благодаря которому можно будет контролировать эпидемиологическую ситуацию, численность, размножение и санитарное и эпизоотическое благополучие.

Тарас Мельничук отметил, что утвержден Порядок реализации экспериментального проекта.

Заметим, что ранее уже звучали предложения по созданию реестров от Минцифры. В действии разрабатывают систему регистрации домашних животных. Это — пилотный проект, который поможет регистрировавшим любимцев не только у государственного, но и у частного ветврача, что поможет с поиском пропавших животных.

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