Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине хотят создать реестр домашних животных

Сегодня 17:03
просмотров

В Украине хотят провести идентификацию и регистрацию животных.

Новости Днепра про В Украине хотят создать реестр домашних животных

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, в течение двух лет в Украине будет запущен экспериментальный проект, в рамках которого будет проведена идентификация и регистрация домашних животных.

Эту инициативу уже согласовали с Кабмином.

По сути создадут реестр домашних животных, благодаря которому можно будет контролировать эпидемиологическую ситуацию, численность, размножение и санитарное и эпизоотическое благополучие.

Тарас Мельничук отметил, что утвержден Порядок реализации экспериментального проекта.

Заметим, что ранее уже звучали предложения по созданию реестров от Минцифры. В действии разрабатывают систему регистрации домашних животных. Это — пилотный проект, который поможет регистрировавшим любимцев не только у государственного, но и у частного ветврача, что поможет с поиском пропавших животных.

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине хотят создать реестр домашних животныхУкраїнська Новости Днепра про В Украине хотят создать реестр домашних животныхРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине более трех тысяч человек пострадали от нападения животных, больных бешенством
Новости Днепра
20.10.2023 16:51
На Днепропетровщине более трех тысяч человек пострадали от нападения животных, больных бешенством

Берегите себя и своих родных!

В харьковском «Фельдман Экопарке» неизвестные отравили животных мышьяком: погибли все
Новости Украины
09.10.2023 10:00
В харьковском «Фельдман Экопарке» неизвестные отравили животных мышьяком: погибли все

По данному факту прокуратура начала расследование.

В Киеве неизвестные взорвали кошачий приют: погибли и пострадали 60 кошек
Новости Украины
24.09.2023 10:52
В Киеве неизвестные взорвали кошачий приют: погибли и пострадали 60 кошек

На Теремках в Киеве неизвестные взорвали кошачий приют.

На Днепропетровщине подвыпившие мужчины выбросили собаку с 8 этажа
Новости Днепра
23.09.2023 15:55
На Днепропетровщине подвыпившие мужчины выбросили собаку с 8 этажа

В городе Каменское Днепропетровской области пьяные молодые люди едва не…

Последние новости

В школах Днепра с понедельника кардинально изменится питание учеников: паста «Карбонара» и курица в соусе терияки
В школах Днепра с понедельника кардинально изменится питание учеников: паста «Карбонара» и курица в соусе терияки

Уже с понедельника школьники Днепра вернутся за парты.

Сегодня 18:08
5
просмотров
Женщины в Днепре могут получить финансовую помощь от международного фонда: что для этого нужно
Женщины в Днепре могут получить финансовую помощь от международного фонда: что для этого нужно

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что пострадавшие в результате войны женщины могут получить финансовую помощь от международного женского фонда.

Сегодня 17:36
3
просмотров
В выходные в Украине прогнозируют много дождей: какая погода будет в Днепре
В выходные в Украине прогнозируют много дождей: какая погода будет в Днепре

На всякий случай берите с собой зонтики!

Сегодня 16:58
4
просмотров
В Днепре патрульные устроили погоню за пьяным водителем
В Днепре патрульные устроили погоню за пьяным водителем

В Днепре патрульные гонялись за пьяным водителем без прав, который перевозил наркотики

Сегодня 16:11
2
просмотров
В Днепре ГСЧС-ники из горящей квартиры спасли бабушку: не могла самостоятельно передвигаться
В Днепре ГСЧС-ники из горящей квартиры спасли бабушку: не могла самостоятельно передвигаться

Сегодня, 3 ноября, в 12:52 на линию «101» сообщили о пожаре в пятиэтажке на Слобожанском проспекте.

Сегодня 15:23
5
просмотров
Как в Днепре выглядят самые дороги дома на продажу: ТОП-5 домов по цене от 35 млн грн (ФОТО)
Как в Днепре выглядят самые дороги дома на продажу: ТОП-5 домов по цене от 35 млн грн (ФОТО)

Дорогие частные дома  в Днепре удивляют и поражают своими размерами, необычным предназначением комнат и обстановкой в них. В таких домах у прислуги есть своя столовая, а у одежды – отдельная комната. Во дворах таких домов есть все что угодно –…

Сегодня 15:05
6
просмотров
В Новомосковске начали голосование за новое название города: из чего выбирают
В Новомосковске начали голосование за новое название города: из чего выбирают

В Новомосковске началось голосование за новое название города.

Сегодня 14:59
3
просмотров
Жестокое убийство на Днепропетровщине: 16-летний парень задушил и изнасиловал 64-летнюю женщину
Жестокое убийство на Днепропетровщине: 16-летний парень задушил и изнасиловал 64-летнюю женщину

Злоумышленник еще и ограбил пенсионерку.

Сегодня 14:59
5
просмотров
Аномальная осень: в Днепре в октябре зафиксировали исторический температурный рекорд
Аномальная осень: в Днепре в октябре зафиксировали исторический температурный рекорд

В Днепре в октябре зафиксировали температурный рекорд.

Сегодня 14:31
1
просмотров
22 октября ушел из дома и до сих пор не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 38-летнего мужчину
22 октября ушел из дома и до сих пор не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 38-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

Сегодня 13:55
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх