В Украине хотят создать реестр домашних животных

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, в течение двух лет в Украине будет запущен экспериментальный проект, в рамках которого будет проведена идентификация и регистрация домашних животных.
Эту инициативу уже согласовали с Кабмином.
По сути создадут реестр домашних животных, благодаря которому можно будет контролировать эпидемиологическую ситуацию, численность, размножение и санитарное и эпизоотическое благополучие.
Тарас Мельничук отметил, что утвержден Порядок реализации экспериментального проекта.
Заметим, что ранее уже звучали предложения по созданию реестров от Минцифры. В действии разрабатывают систему регистрации домашних животных. Это — пилотный проект, который поможет регистрировавшим любимцев не только у государственного, но и у частного ветврача, что поможет с поиском пропавших животных.
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