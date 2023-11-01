«В Украине готовят мобилизацию подростков от 14 лет»: в сети распространяют новый фейк

В сети российские пропагандисты распространяют новый фейк: в Украине власти якобы готовят «население к быстрой мобилизации подростков от 14 лет в связи с нехваткой резервов, уничтоженных на всех участках фронта».
В своей «новости» пропагандисты ссылаются на информацию, что на территорию одного из украинских учебно-воспитательных центров прибыли инструкторы 103-й бригады ТРО, где три недели обучали подростков военной подготовке, после чего самых способных учеников якобы записали в резерв бригады.
Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, такая «новость» – очередная выдумка российской пропаганды.
Ведь согласно действующему законодательству Украины, мобилизации подлежат лица, достигшие 18-летнего возраста. В то же время в Украине существуют курсы по военной подготовке для молодежи, которые не являются обязательными и не запрещены законом, – говорится в сообщении.
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