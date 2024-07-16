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В Украине этой осенью в последний раз переведут часы: Рада согласовала законопроект

16.07.2024 15:11
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В Украине отменили перевод часов.

Новости Днепра про В Украине этой осенью в последний раз переведут часы: Рада согласовала законопроект

Верховная Рада приняла законопроект № 4201 об отмене перевода часов на летнее и зимнее время.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк. «За» проголосовал 261 нардеп. Закон теперь должен подписать президент Украины Владимир Зеленский и если это произойдет, тогда осенью мы в последний раз переведем часы на «зимнее время» 25 октября и «скакать» во времени больше не будем.

В законопроекте предлагают установить, что «киевское время — время часовой зоны, в которой расположена столица Украины (город Киев), соответствующая второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украины UTC (UA) +2». То есть в Украине будет действовать постоянный стандарт времени UTC+2 по международной шкале.

За этот законопроект парламент в первом чтении проголосовал еще в марте 2021 года, но дальше Совет его не поддержал.

Инициатором проекта закона был спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. В пояснительной записке говорилось, что переход на летнее или зимнее время отрицательно влияет на биоритмы человека. Фактически вся Украина находится в пределах одного часового пояса, а экономическая целесообразность перевода часов стрелок так и не доказана, замечал Стефанчук.

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