В Украине этой осенью в последний раз переведут часы: Рада согласовала законопроект

Верховная Рада приняла законопроект № 4201 об отмене перевода часов на летнее и зимнее время.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк. «За» проголосовал 261 нардеп. Закон теперь должен подписать президент Украины Владимир Зеленский и если это произойдет, тогда осенью мы в последний раз переведем часы на «зимнее время» 25 октября и «скакать» во времени больше не будем.
В законопроекте предлагают установить, что «киевское время — время часовой зоны, в которой расположена столица Украины (город Киев), соответствующая второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украины UTC (UA) +2». То есть в Украине будет действовать постоянный стандарт времени UTC+2 по международной шкале.
За этот законопроект парламент в первом чтении проголосовал еще в марте 2021 года, но дальше Совет его не поддержал.
Инициатором проекта закона был спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. В пояснительной записке говорилось, что переход на летнее или зимнее время отрицательно влияет на биоритмы человека. Фактически вся Украина находится в пределах одного часового пояса, а экономическая целесообразность перевода часов стрелок так и не доказана, замечал Стефанчук.
Читайте также:
Автор:
В Украине снова рассмотрят проект Закона об исчислении времени.
В 2024 году Украина снова перейдет на летнее время.
Уже на этой неделе жителям Днепра и всей Украины предстоит…
В Украине в последнее воскресенье марта 2022 года переведут часы…
Жители Днепропетровщины за деньги незаконно вывозили мужчин за границу.
В Днепре умер выдающийся врач Александр Владимиров.
В Днепре можно снять квартиру, где всегда есть свет.
К сожалению, света снова будет мало.
В Днепропетровской области сбили БпЛА.
Загадочный автобус стоит второй день на ж/м Победа.
Днепряне слышали взрыв.
Надзвичайники ліквідували пожежу в Синельниківському районі.
В центре Днепра трамвай, попавший в ДТП, перекрыл дорогу.
В Днепропетровской области продолжается чрезвычайный (V) уровень пожарной опасности.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!