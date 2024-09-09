В Украине будут якобы следить за деньгами граждан: в НБУ опровергли информацию

В понедельник 9 сентября в социальных сетях распространяли информацию о том, что Национальный Банк Украины якобы «хочет значительно усилить слежку за деньгами украинцев». К публикации также добавили часть текста из публикации на странице НБУ в Facebook, в котором заместитель Председателя НБУ Дмитрий Олейник рекомендовал банкам установить для клиентов лимиты на уровне подтвержденного дохода.
Такие сообщения быстро распространились в частности на Telegram-каналах, в комментариях возникла бурная волна обсуждений темы. Вот так выглядит большинство распространенных публикаций:
Впоследствии в официальном Telegram-канале НБУ опровергли данную информацию, отметив, что Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов.
Сегодня медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную информацию о том, что НБУ якобы «хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать», — говорится в сообщении.
По информации НБУ, проверка клиентов банков, платежных и финансовых учреждений на сегодняшний день осуществляется исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ. Следовательно, распространенная информация не соответствует действительности.
Напомним, в Украине могут «отменить» копейки: предлагающие вместо этого.
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