В Турции под завалами могут находиться пять украинцев, – МИД

В зоне стихийного бедствия под завалами, вероятно, находятся пятеро украинцев, одна гражданка госпитализирована, угроз ее жизни нет.
Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Есть информация о вероятном пребывании пятерых украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями для их спасения. Одна гражданка была госпитализирована. Угроз ее жизни нет, — написал он на своей странице в Facebook.
И отметил, что “дипломаты везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, медицинскую помощь пострадавшим и организацию эвакуации”.
В общей сложности дипломаты уже разыскали 103 украинца. 22 гражданина не выходят на связь. Работаем над установлением мест их пребывания, поддерживаем связь с родными, – написал Николенко.
К сожалению, землетрясения в Турции унесли жизни 14 014 человек, 63 794 – получили ранения.
Разбор завалов продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что в Турции зафиксировали новые землетрясения.
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