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В Турции под завалами могут находиться пять украинцев, – МИД

Сегодня 13:16
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6 февраля на юге и в центре Турции произошли масштабные землетрясения.

Новости Днепра про В Турции под завалами могут находиться пять украинцев, – МИД

В зоне стихийного бедствия под завалами, вероятно, находятся пятеро украинцев, одна гражданка госпитализирована, угроз ее жизни нет.

Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Есть информация о вероятном пребывании пятерых украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями для их спасения. Одна гражданка была госпитализирована. Угроз ее жизни нет, — написал он на своей странице в Facebook.

И отметил, что “дипломаты везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, медицинскую помощь пострадавшим и организацию эвакуации”.

В общей сложности дипломаты уже разыскали 103 украинца. 22 гражданина не выходят на связь. Работаем над установлением мест их пребывания, поддерживаем связь с родными, – написал Николенко.

Новости Днепра про В Турции под завалами могут находиться пять украинцев, – МИД

К сожалению, землетрясения в Турции унесли жизни 14 014 человек, 63 794 – получили ранения.

Разбор завалов продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Турции зафиксировали новые землетрясения.

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