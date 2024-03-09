В ТЦ «Терра» полиция задержала двух мужчин за драку

Вчера, 8 марта, в ТЦ "Терра" произошла потасовка.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Драка произошла в одном из торговых центров в Шевченковском районе во время словесной перепалки между мужчинами, — говорится в сообщении.

Свидетели конфликта говорят, что на подростка набросились два человека.

Один из них даже якобы угрожал посетителям травматическим пистолетом.

К счастью, полиция находилась рядом, оперативно приехала по вызову и прекратила драку. После чего вызывали СОГ.

Двум нарушителям общественного порядка 25 и 32 года соответственно.

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