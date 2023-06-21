В центре Парижа произошел мощный взрыв: есть пострадавшие

В пятом округе Парижа прогремел взрыв, в результате которого обрушилась часть здания. Предварительно, в одном из домов на площади Альфонса Лаверана взорвался газ.
Как сообщают местные СМИ, взрывная волна разрушила часть здания, а позже оно полностью обрушилось. При взрыве пострадали 16 человек, 7 из них находятся в критическом состоянии, 9 — в тяжелом, передает BFM.
В результате взрыва обрушился фасад Парижской Американской академии, расположенной рядом с военным госпиталем.
На месте работают экстренные службы. Очевидцы говорят, под завалами могут быть люди. Официального подтверждения, что это был действительно взрыв газа, тоже пока нет.
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