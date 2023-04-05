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В центре Москвы вспыхнуло одно из зданий Минобороны РФ

Сегодня 20:30
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В среду вечером, 5 апреля, масштабный пожар произошел в здании Министерства обороны России, расположенном на улице Знаменка,19.

Новости Днепра про В центре Москвы вспыхнуло одно из зданий Минобороны РФ

Об этом пишут в соцсетях.

По словам очевидцев, пожар произошел в доме Апраксиных. Предварительно источник возгорания находится в кабинете на 5 этаже. На месте работают экстренные службы.

Отметим, что здание находится менее чем 500 метрах от российского Кремля.

Известно, что пожару присвоен второй уровень опасности. Очевидцы сообщают, что из окон здания валит густой дым и видно пламя.

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