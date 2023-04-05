В центре Москвы вспыхнуло одно из зданий Минобороны РФ

Известно, что пожару присвоен второй уровень опасности. Очевидцы сообщают, что из окон здания валит густой дым и видно пламя.

Отметим, что здание находится менее чем 500 метрах от российского Кремля.

По словам очевидцев, пожар произошел в доме Апраксиных. Предварительно источник возгорания находится в кабинете на 5 этаже. На месте работают экстренные службы.

Об этом пишут в соцсетях .

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