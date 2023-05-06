В центре Днепра заметили живой куст, испугавший прохожих (ВИДЕО)

В центре Днепра иногда происходят довольно странные вещи. На днях прохожих на Европейской площади испугал живой куст. Внешне он походил на декоративное растение, но когда люди подходили ближе — он на них бросался.
А «спонсор» испуга нескольких десятков днепрян – местный блоггер-пранкер Давид Игнатов. Видео с розыгрышем он опубликовал у себя в Instagram.
Мужчина решил надеть костюм куста и попугать местных жителей. Для своего пранка он выбрал оживленную площадь, где за день проходят сотни людей. Как можно увидеть в видео, блогер сел в засаду, замаскировавшись под растение, а когда к нему подходили поближе, то он вставал, чем очень пугал людей, не ожидавших такого развития событий.
Некоторые реагировали с юмором, а некоторым эта затея не понравилась.
Заметим, что блоггер неоднократно устроил эпатажные стиральные машины. Он женился на резиновых женщинах или выдавал себя за арабского шейха.
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