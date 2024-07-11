В центре Днепра заметили «человека-вентилятора» (ВИДЕО)

Адская жара в Днепре длится уже вторую неделю, поэтому горожане спасаются от палящего воздуха как могут. В центре города заметили молодого человека, который прицепил к своей обуви два вентилятора на аккумуляторах и предлагал днепрянам немного освежиться. Прохожие удивлялись появлению мужчины в странных ботинках, смеялись и фотографировали его.
«Человеком-вентилятором» оказался известный в Днепре блогер Давид Игнатов. Узнавая пранкера, люди делали с ним селфи на память, а некоторые даже согласились посидеть у вентилятора.
Заметим, адская жара продлится еще минимум неделю. Пик придется на 14-16 июля.
Напомним, в Днепре посреди города на раскаленном солнцем тротуаре поджарили яичницу.
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