В центре Днепра заметили «человека-вентилятора» (ВИДЕО)

"Человек-вентилятор" был замечен в Днепре возле Мост-Сити.

Адская жара в Днепре длится уже вторую неделю, поэтому горожане спасаются от палящего воздуха как могут. В центре города заметили молодого человека, который прицепил к своей обуви два вентилятора на аккумуляторах и предлагал днепрянам немного освежиться. Прохожие удивлялись появлению мужчины в странных ботинках, смеялись и фотографировали его.

«Человеком-вентилятором» оказался известный в Днепре блогер Давид Игнатов. Узнавая пранкера, люди делали с ним селфи на память, а некоторые даже согласились посидеть у вентилятора.

Заметим, адская жара продлится еще минимум неделю. Пик придется на 14-16 июля.

Напомним, в Днепре посреди города на раскаленном солнцем тротуаре поджарили яичницу.

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