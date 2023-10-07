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В центре Днепра задержали продавца наркотиков

Сегодня 09:51
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Сотрудники полиции 5 октября задержали мужчину, который делал закладки наркотиков в Центральном районе города.

Новости Днепра про В центре Днепра задержали продавца наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

У подозреваемого изъяли 15 свертков с марихуаной и 45 свертков с солями.

Задержанному Днепропетровщине 22 года.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ, — сообщили в полиции.

Подозреваемому грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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