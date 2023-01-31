В центре Днепра задержали боевика «ЛНР»

В центре Днепра возле одного из торговых центров правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который согласно правоохранительным базам данных числится, как причастный к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР".

Также правоохранители остановили для проверки 47-летнего местного жителя. У мужчины обнаружили мобильный телефон с sim-картой российского мобильного оператора, а также российские контактные номера.

Мужчин задержали и передали в местные подразделения полиции для установления всех обстоятельств.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области задержали двух пророссийских агитаторов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: