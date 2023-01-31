Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В центре Днепра задержали боевика «ЛНР»

Сегодня 18:55
просмотров

В центре Днепра возле одного из торговых центров правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который согласно правоохранительным базам данных числится, как причастный к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР".

Новости Днепра про В центре Днепра задержали боевика

Также правоохранители остановили для проверки 47-летнего местного жителя. У мужчины обнаружили мобильный телефон с sim-картой российского мобильного оператора, а также российские контактные номера.

Мужчин задержали и передали в местные подразделения полиции для установления всех обстоятельств.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области задержали двух пророссийских агитаторов.

Читайте также:

Новости Днепра про В центре Днепра задержали боевика Українська Новости Днепра про В центре Днепра задержали боевика Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ни тепла, ни воды: ситуация в Днепре вечером 31 января
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Ни тепла, ни воды: ситуация в Днепре вечером 31 января

    1 января в Днепре продолжают действовать стабилизационные графики отключения света,…

    Пропал почти месяц: родственники просят помощи в поиске пропавшего Владислава
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Пропал почти месяц: родственники просят помощи в поиске пропавшего Владислава

    У Дніпрі розшукують Владислава Тимченка. Чоловік безвісти зник 5 січня.

    В Днепре за донат для военных можно приобрести украшенные петриковской росписью тубусы от мин (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 18:32
    В Днепре за донат для военных можно приобрести украшенные петриковской росписью тубусы от мин (ФОТО)

    В Днепре воспитанники и мастерицы Дворца творчества детей и юношества…

    Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:41
    Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

    Запорожское кладбище в Днепре было основано в конце 1950-х годов.…

    Последние новости

    Ни тепла, ни воды: ситуация в Днепре вечером 31 января
    Ни тепла, ни воды: ситуация в Днепре вечером 31 января

    1 января в Днепре продолжают действовать стабилизационные графики отключения света, поэтому у жителей домов некоторых улиц могут возникать перебои с водой и отоплением.

    Сегодня 19:15
    0
    просмотров
    Пропал почти месяц: родственники просят помощи в поиске пропавшего Владислава
    Пропал почти месяц: родственники просят помощи в поиске пропавшего Владислава

    У Дніпрі розшукують Владислава Тимченка. Чоловік безвісти зник 5 січня.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре за донат для военных можно приобрести украшенные петриковской росписью тубусы от мин (ФОТО)
    В Днепре за донат для военных можно приобрести украшенные петриковской росписью тубусы от мин (ФОТО)

    В Днепре воспитанники и мастерицы Дворца творчества детей и юношества украшают петриковской росписью тубусы от 60- и 82-миллиметровых мин, которыми наши военные активно уничтожают врага на фронте.

    Сегодня 18:32
    0
    просмотров
    С 1 февраля в маршрутках Днепра можно будет рассчитаться за проезд с помощью смартфона: в каких именно
    С 1 февраля в маршрутках Днепра можно будет рассчитаться за проезд с помощью смартфона: в каких именно

    С 1 февраля в коммунальных автобусах Днепра заработает безналичная оплата.

    Сегодня 17:56
    0
    просмотров
    Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)
    Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

    Запорожское кладбище в Днепре было основано в конце 1950-х годов. Частично туда перенесли могилы с некрополя, что находился на развилке неподалеку проспекта Богдана Хмельницкого, но в основном тут хоронили известный людей Днепра: военных героев, ученых, спортсменов. Его можно сравнить с…

    Сегодня 17:41
    просмотров
    Евровидение-2023: организаторы показали новый логотип и слоган конкурса
    Евровидение-2023: организаторы показали новый логотип и слоган конкурса

    Организаторы Евровидения раскрыли лозунг и логотип конкурса, который проведут от имени Украины.

    Сегодня 17:35
    просмотров
    В Кривом Роге – ДТП со скорой: есть погибшие и пострадавшие
    В Кривом Роге – ДТП со скорой: есть погибшие и пострадавшие

    Сегодня, 31 января, в Кривом Роге произошла смертельная авария.

    Сегодня 17:01
    0
    просмотров
    В Днепре на лед в плюсовую температуру массово вышли рыбаки (ФОТО)
    В Днепре на лед в плюсовую температуру массово вышли рыбаки (ФОТО)

    На чуть замерзшую реку на Победе вышли рыбаки.

    Сегодня 16:50
    просмотров
    Словно вышел из сказки: вблизи Днепра нашли необычный «эльфийский» гриб (ФОТО)
    Словно вышел из сказки: вблизи Днепра нашли необычный «эльфийский» гриб (ФОТО)

    В Днепропетровской области нашли необычный гриб.

    Сегодня 16:15
    просмотров
    Новое интервью Буданова: про возвращение Крыма, ядерное оружие и новое наступление
    Новое интервью Буданова: про возвращение Крыма, ядерное оружие и новое наступление

    Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов дал новое интервью, где рассказал о том, будет ли применять ядерное оружие, если Украина начнет возвращать Крым, поделился воспоминаниями о ночи с 23 на 24 февраля 2022 года, сделал прогноз относительно того, где будут проходить…

    Сегодня 15:44
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх