В центре Днепра из-за аварии на сутки выключат воду: адреса

По информации водоканала, 29 августа с 5:00 до 00:00 будет прекращено водоснабжение:

Воды может не стать вечером 28 августа.

С целью проведения безотлагательных аварийно-восстановительных работ в Днепре по улице Менахем-Мендл Шнеерсона, дом 1, завтра будет прекращено водоснабжение у многих жителей города.

В аптеках Днепра и по всей Украине действует программа «Доступні…

В Каменском в Днепропетровской области расследуют убийство.

В Днепре 29 августа будут выключать свет по графику.

Что делать жителю Днепра, если «доступних ліків» не оказалось в наличии: инструкция 2024 В аптеках Днепра и по всей Украине действует программа «Доступні ліки» - пациент может получить ряд препаратов либо бесплатно, либо с некоторой доплатой, в зависимости от производителя. Стоимость лекарства – полную или частичную – аптекам оплачивается из государственного бюджета. 1 просмотров