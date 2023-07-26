В центре Днепра видно столб дыма: что известно

Около 18:45 днепряне сообщили, что в центре Днепра виден дым. Пока известно, что это не следствие прилета. Хотя и звучит воздушная тревога, однако взрывов не было.
По предварительной информации, в центре города горит заброшенное здание. На место вызвали пожарных, которые разберутся с пожаром. По состоянию на данный момент не поступало сообщений о пострадавших или погибших.
Центр города затянуло дымом, поэтому советуем закрыть окна.
Очевидцы публикуют фотографии с места пожара.
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