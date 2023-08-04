В центре Днепра возле одного из баров избили патрульного: что известно

Как сообщают местные Telegram-каналы, в бар на автомобиле Lexus приехал мужчина с охранником. У них возник конфликт с посетителями заведения. На место происшествия вызвали правоохранителей.
Когда копы прибыли, один из мужчин, приехавших на Lexus, достал из машины телескопическую дубинку и начал избивать ею полицейского. В результате драки патрульный получил повреждения.
Агрессивного мужчину задержали. Кроме того, в машине полицейские обнаружили оружие — пистолеты и ножи.
Администрация бара Old Pal никак не комментирует этот инцидент.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. Следователи открыли уголовные производства по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре юноша повалил женщину на землю и сорвал с ее шеи цепочку.
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