В центре Днепра водитель Hyundai сбил велосипедиста: полиция разыскивает свидетелей

18 июля в 8:50 в центре Днепра произошла авария. Там водитель Hyundai сбил велосипедиста.
Правоохранители установили, что водитель легковушки двигался со стороны ул. С. Хороброго в направлении просп. Б. Хмельницкого. Во время движения на перекрестке ул. Короленко с ул. М. Драгоманова поворачивал налево и не предоставил дорогу велосипедисту, который двигался в встречном направлении по ул. Короленко, в результате чего произошло столкновение.
Велосипедист получил телесные повреждения.
Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП – для этого им нужна помощь свидетелей. Поэтому, если вы видели момент столкновения или его снял ваш видеорегистратор, обратитесь, пожалуйста, к следователю по телефону 067 565 46 58.
Важна любая информация!
Читайте также:
Автор:
В августе этого года Днепровский планетарий отмечает 55 лет со…
Нужна ваша помощь!
На дорогах в центре Днепра появились резиновые столбики.
Нацполиция пришла с обысками к военкому на Днепропетровщине.
В августе этого года Днепровский планетарий отмечает 55 лет со дня открытия. Он стал пятым в Украине планетарием и открытым позже всех – в 1968 году. Для сравнения первый в Украине планетарий появился в Киеве в 1952 году.
Нужна ваша помощь!
На дорогах в центре Днепра появились резиновые столбики.
С 1 августа некоторые категории переселенцев останутся без выплат от государства.
Нацполиция пришла с обысками к военкому на Днепропетровщине.
В Кривом Роге из ванной разрушенной квартиры спасли кота Етика.
Родители, пожалуйста, будьте внимательны!
Вчера закончился прием документов в высшие учебные заведения Днепра. Списки поступающих на бюджет должны появиться до 5 августа, а тех, кто «попадает» на контракт – до 9 августа. Отследить весь процесс прохождения электронного заявления в вузы можно с помощью электронного…
Полезная информация!
Август 2023 года будет насыщен интересными астроявлениями. Кроме традиционного летнего звездопада Персеиды можно увидеть сразу два супермесяца.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!