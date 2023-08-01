В центре Днепра водитель Hyundai сбил велосипедиста: полиция разыскивает свидетелей

Нужна ваша помощь!

18 июля в 8:50 в центре Днепра произошла авария. Там водитель Hyundai сбил велосипедиста.

Правоохранители установили, что водитель легковушки двигался со стороны ул. С. Хороброго в направлении просп. Б. Хмельницкого. Во время движения на перекрестке ул. Короленко с ул. М. Драгоманова поворачивал налево и не предоставил дорогу велосипедисту, который двигался в встречном направлении по ул. Короленко, в результате чего произошло столкновение.

Велосипедист получил телесные повреждения.

Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП – для этого им нужна помощь свидетелей. Поэтому, если вы видели момент столкновения или его снял ваш видеорегистратор, обратитесь, пожалуйста, к следователю по телефону 067 565 46 58.

Важна любая информация!

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