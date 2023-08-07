В центре Днепра водитель чуть не потерял сознание во время движения из-за адской жары

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепра.
В понедельник, 7 августа, на проспекте Дмитрия Яворницкого патрульные заметили автомобиль, стоявший с нарушениями правил остановки. Инспекторы решили проверить, в чем дело.
Как оказалось, водителю стало плохо за рулем, поэтому он остановился посреди дороги, потому что не мог дальше ехать. Мужчина жаловался на плохое самочувствие, и патрульные вызвали скорую.
Медики осмотрели мужчину. У него было высокое давление. Именно поэтому он плохо себя чувствовал. По словам врачей, вероятнее всего ему стало плохо из-за жары.
Мужчину забрали в больницу.
Читайте также:
Автор:
В рамках медицинской реформы в Украине часть услуг, получаемых пациентом…
В Днепре разъяснили, нужна ли медицинская справка для школьников в…
В Днепре предупредили об учениях ВСУ.
Россияне продолжают терроризировать жителей Днепропетровской области.
Парню не удалось воспользоваться "добычей".
В рамках медицинской реформы в Украине часть услуг, получаемых пациентом в больницах оплачивает государство. Благодаря этому бесплатно можно сдать большинство анализов и сделать различные исследования.
В Днепре разъяснили, нужна ли медицинская справка для школьников в 2023 году.
С 7 августа по 1 сентября жители Днепра могут сэкономить на парковке 20% от суммы.
В Днепре предупредили об учениях ВСУ.
Россияне продолжают терроризировать жителей Днепропетровской области.
Три жителя Днепропетровщины наживались на людях, продавая им несуществующую технику.
Пострадавшего госпитализировали.
Специалисты обнаружили в водоемах Днепра и области холеровидный вибрион.
Парк Шевченко в нынешних своих размерах появился в 1950-х годах. До этого он был меньшего размера и не имел моста на Монастырский остров, а со смотровой площадки можно было увидеть только бушующие волны реки, а не набережную.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!