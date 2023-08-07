В центре Днепра водитель чуть не потерял сознание во время движения из-за адской жары

В Днепре патрульные помогли водителю, который вдруг почувствовал себя плохо за рулем.

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепра.

В понедельник, 7 августа, на проспекте Дмитрия Яворницкого патрульные заметили автомобиль, стоявший с нарушениями правил остановки. Инспекторы решили проверить, в чем дело.

Как оказалось, водителю стало плохо за рулем, поэтому он остановился посреди дороги, потому что не мог дальше ехать. Мужчина жаловался на плохое самочувствие, и патрульные вызвали скорую.

Медики осмотрели мужчину. У него было высокое давление. Именно поэтому он плохо себя чувствовал. По словам врачей, вероятнее всего ему стало плохо из-за жары.

Мужчину забрали в больницу.

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