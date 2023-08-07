Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В центре Днепра водитель чуть не потерял сознание во время движения из-за адской жары

В центре Днепра водитель чуть не потерял сознание во время движения из-за адской жары

Сегодня 18:37
просмотров

В Днепре патрульные помогли водителю, который вдруг почувствовал себя плохо за рулем.

Новости Днепра про В центре Днепра водитель чуть не потерял сознание во время движения из-за адской жары

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепра.

В понедельник, 7 августа, на проспекте Дмитрия Яворницкого патрульные заметили автомобиль, стоявший с нарушениями правил остановки. Инспекторы решили проверить, в чем дело.

Как оказалось, водителю стало плохо за рулем, поэтому он остановился посреди дороги, потому что не мог дальше ехать. Мужчина жаловался на плохое самочувствие, и патрульные вызвали скорую.

Медики осмотрели мужчину. У него было высокое давление. Именно поэтому он плохо себя чувствовал. По словам врачей, вероятнее всего ему стало плохо из-за жары.

Мужчину забрали в больницу.

Новости Днепра про В центре Днепра водитель чуть не потерял сознание во время движения из-за адской жары

Читайте также:

Новости Днепра про В центре Днепра водитель чуть не потерял сознание во время движения из-за адской жарыУкраїнська Новости Днепра про В центре Днепра водитель чуть не потерял сознание во время движения из-за адской жарыРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как в Днепре сделать томографию бесплатно: инструкция
Новости Днепра
Сегодня 17:55
Как в Днепре сделать томографию бесплатно: инструкция

В рамках медицинской реформы в Украине часть услуг, получаемых пациентом…

Нужно ли проходить школьникам Днепра медосмотр и приносить в школу справку
Новости Днепра
Сегодня 17:50
Нужно ли проходить школьникам Днепра медосмотр и приносить в школу справку

В Днепре разъяснили, нужна ли медицинская справка для школьников в…

В Днепре и районе четыре дня будет громко: в чем дело
Новости Днепра
Сегодня 16:34
В Днепре и районе четыре дня будет громко: в чем дело

В Днепре предупредили об учениях ВСУ.

С самого утра бьют из тяжелой артиллерии: в Никополе россияне убили 36-летнего мужчину
Новости Днепра
Сегодня 16:00
С самого утра бьют из тяжелой артиллерии: в Никополе россияне убили 36-летнего мужчину

Россияне продолжают терроризировать жителей Днепропетровской области.

Последние новости

Слабоалкоголка и сосиски: в Кривом Роге подросток ограбил торговый павильон
Слабоалкоголка и сосиски: в Кривом Роге подросток ограбил торговый павильон

Парню не удалось воспользоваться "добычей".

Сегодня 18:00
5
просмотров
Как в Днепре сделать томографию бесплатно: инструкция
Как в Днепре сделать томографию бесплатно: инструкция

В рамках медицинской реформы в Украине часть услуг, получаемых пациентом в больницах оплачивает государство. Благодаря этому бесплатно можно сдать большинство анализов и сделать различные исследования.

Сегодня 17:55
6
просмотров
Нужно ли проходить школьникам Днепра медосмотр и приносить в школу справку
Нужно ли проходить школьникам Днепра медосмотр и приносить в школу справку

В Днепре разъяснили, нужна ли медицинская справка для школьников в 2023 году.

Сегодня 17:50
3
просмотров
Жители Днепра могут сэкономить на парковке 20% от суммы: как именно
Жители Днепра могут сэкономить на парковке 20% от суммы: как именно

С 7 августа по 1 сентября жители Днепра могут сэкономить на парковке 20% от суммы.

Сегодня 17:22
3
просмотров
В Днепре и районе четыре дня будет громко: в чем дело
В Днепре и районе четыре дня будет громко: в чем дело

В Днепре предупредили об учениях ВСУ.

Сегодня 16:34
6
просмотров
С самого утра бьют из тяжелой артиллерии: в Никополе россияне убили 36-летнего мужчину
С самого утра бьют из тяжелой артиллерии: в Никополе россияне убили 36-летнего мужчину

Россияне продолжают терроризировать жителей Днепропетровской области.

Сегодня 16:00
7
просмотров
Жители Днепропетровщины «наварили» на несуществующих генераторах более миллиона гривен
Жители Днепропетровщины «наварили» на несуществующих генераторах более миллиона гривен

Три жителя Днепропетровщины наживались на людях, продавая им несуществующую технику.

Сегодня 15:57
2
просмотров
В Павлограде столкнулись ВАЗ и фура: водитель легковушки оказался в ловушке
В Павлограде столкнулись ВАЗ и фура: водитель легковушки оказался в ловушке

Пострадавшего госпитализировали.

Сегодня 15:02
6
просмотров
В водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людей
В водоемах Днепра и области обнаружили холеровидный вибрион: есть ли опасность для людей

Специалисты обнаружили в водоемах Днепра и области холеровидный вибрион.

Сегодня 14:46
3
просмотров
Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)
Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)

Парк Шевченко в нынешних своих размерах появился в 1950-х годах. До этого он был меньшего размера и не имел моста на Монастырский остров, а со смотровой площадки можно было увидеть только бушующие волны реки, а не набережную.

Сегодня 14:41
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх