В центре Днепра у BMW отпало колесо: образовалась пробка (ВИДЕО)

Вот почему техосмотр важен!

Сегодня, 21 июля, в центре Днепра на проспекте Яворницкого у BMW… отпало колесо.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

К счастью, никто не пострадал, но движение на этом участке затруднено – образовалась пробка.

Учитывайте это во время поездок по городу и вовремя проходите техосмотр авто!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области во время движения загорелась кабина фуры: что с водителем.

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