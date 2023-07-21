В центре Днепра у BMW отпало колесо: образовалась пробка (ВИДЕО)

Сегодня, 21 июля, в центре Днепра на проспекте Яворницкого у BMW… отпало колесо.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
К счастью, никто не пострадал, но движение на этом участке затруднено – образовалась пробка.
Учитывайте это во время поездок по городу и вовремя проходите техосмотр авто!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области во время движения загорелась кабина фуры: что с водителем.
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