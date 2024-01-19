Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В центре Днепра «снежная лавина» упала с крыши дома на детскую коляску

Сегодня 14:12
просмотров

Будьте осторожны!

Новости Днепра про В центре Днепра

В Днепре снова резко изменилась погода. И теперь вместо морозов оттепель, которая несет в себе множество опасностей – от скользких дорог и тротуаров, до падения разных «сюрпризов» с крыш домов.

Так, вчера на улице Баррикадной произошел ужасный инцидент — «снежная лавина» упала с крыши дома на детскую коляску.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр Оперативный. Война».

Чудом ребенок, который был в коляске, не пострадал.

Новости Днепра про В центре Днепра

Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны!

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра и области предупредили о плохой видимости на дорогах.

Читайте также:

Новости Днепра про В центре Днепра Українська Новости Днепра про В центре Днепра Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как выглядел уникальный деревянный дом, в котором жил Дмитрий Яворницкий в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:25
Как выглядел уникальный деревянный дом, в котором жил Дмитрий Яворницкий в Днепре (ФОТО)

В Днепре сейчас существует всего один деревянный дом. Он был…

«Майами в 15 минутах от центра»: в Днепре у озера построят ЖК с собственным пляжем
Новости Днепра
Сегодня 13:35
«Майами в 15 минутах от центра»: в Днепре у озера построят ЖК с собственным пляжем

Застройщики раскрыли подробности нового ЖК, который планируют построить возле водоема…

Сколько стоят однушки в Новокодацком районе Днепра: обзор 10 самых дешевых квартир (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:01
Сколько стоят однушки в Новокодацком районе Днепра: обзор 10 самых дешевых квартир (ФОТО)

В состав Новокодацкого района входит несколько больших жилмассивов. Здесь есть…

В Днепре на Донецком шоссе Nissan сбил женщину на переходе: полиция разыскивает свидетелей ДТП
Новости Днепра
Сегодня 13:00
В Днепре на Донецком шоссе Nissan сбил женщину на переходе: полиция разыскивает свидетелей ДТП

Важна любая информация!

Последние новости

Как выглядел уникальный деревянный дом, в котором жил Дмитрий Яворницкий в Днепре (ФОТО)
Как выглядел уникальный деревянный дом, в котором жил Дмитрий Яворницкий в Днепре (ФОТО)

В Днепре сейчас существует всего один деревянный дом. Он был построен во времена Екатеринослава и находится на Крутогорном спуске. Более 150 лет назад таких домов было значительно больше и в одном из них даже жил историк Дмитрий Яворницкий. А сам…

Сегодня 14:25
3
просмотров
«Майами в 15 минутах от центра»: в Днепре у озера построят ЖК с собственным пляжем
«Майами в 15 минутах от центра»: в Днепре у озера построят ЖК с собственным пляжем

Застройщики раскрыли подробности нового ЖК, который планируют построить возле водоема на ж/м Ломовский.

Сегодня 13:35
4
просмотров
Сколько стоят однушки в Новокодацком районе Днепра: обзор 10 самых дешевых квартир (ФОТО)
Сколько стоят однушки в Новокодацком районе Днепра: обзор 10 самых дешевых квартир (ФОТО)

В состав Новокодацкого района входит несколько больших жилмассивов. Здесь есть как небольшие дома – на 3-5 этажей, так и многоэтажные высотки и новые ЖК. Купить недорогую квартиру тут легко, такого жилья в разных домах района много. Стоимость однокомнатной в среднем…

Сегодня 13:01
6
просмотров
В Днепре на Донецком шоссе Nissan сбил женщину на переходе: полиция разыскивает свидетелей ДТП
В Днепре на Донецком шоссе Nissan сбил женщину на переходе: полиция разыскивает свидетелей ДТП

Важна любая информация!

Сегодня 13:00
9
просмотров
В Днепре из-за скопления воды на путях не курсирует ряд трамваев
В Днепре из-за скопления воды на путях не курсирует ряд трамваев

В Днепре из-за сложных погодных условий не курсируют некоторые трамваи.

Сегодня 12:43
5
просмотров
В Днепре пройдет необычный забег ко Дню влюбленных
В Днепре пройдет необычный забег ко Дню влюбленных

Принять участие может каждый желающий!

Сегодня 12:24
5
просмотров
В Днепре в январе будут отключать газ: адреса
В Днепре в январе будут отключать газ: адреса

В Днепре в январе будут выключать газ.

Сегодня 12:09
4
просмотров
Как наказали жителя Днепра, который развращал родных дочерей и создавал детскую порнографию
Как наказали жителя Днепра, который развращал родных дочерей и создавал детскую порнографию

В Днепре судили мужчину, который развращал родных дочерей и создавал детскую порнографию.

Сегодня 11:22
9
просмотров
В Днепре чиновник требовал взятку с владельца гостиницы: детали дела
В Днепре чиновник требовал взятку с владельца гостиницы: детали дела

В Днепре чиновник Гоструда за тысячу долларов обещал закрыть глаза на неофициально трудоустроенных сотрудников гостиницы.

Сегодня 11:18
2
просмотров
Три жительницы Днепра за деньги переправляли мужчин за границу: какую схему придумали
Три жительницы Днепра за деньги переправляли мужчин за границу: какую схему придумали

Очередную бизнес-схему организовали жители Днепра.

Сегодня 10:34
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх