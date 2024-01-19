В центре Днепра «снежная лавина» упала с крыши дома на детскую коляску

В Днепре снова резко изменилась погода. И теперь вместо морозов оттепель, которая несет в себе множество опасностей – от скользких дорог и тротуаров, до падения разных «сюрпризов» с крыш домов.
Так, вчера на улице Баррикадной произошел ужасный инцидент — «снежная лавина» упала с крыши дома на детскую коляску.
Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр Оперативный. Война».
Чудом ребенок, который был в коляске, не пострадал.
Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны!
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра и области предупредили о плохой видимости на дорогах.
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