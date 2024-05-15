В центре Днепра расцвел самый большой розарий в городе (ФОТО)

Тысячи кустов разноцветных роз разных сортов начали цвести в парке Глобы.
Более тысячи кустов желтых, коралловых, пурпурных, красных и оранжевых цветов — настоящее розовое разнообразие, — говорится в сообщении Департамента парков и рекреаций ДМР.
Чтобы розы расцвели, сотрудники парка тщательно ухаживают за этой красотой — сапают, подкармливают и обрезают цветы.
Людей призывают бережно относиться к этой красоте. Фотографировать и любоваться, но не срывать розы и не ломать кусты.
Зимой розарий выглядел так:
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