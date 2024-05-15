В центре Днепра расцвел самый большой розарий в городе (ФОТО)

В последнее время в Днепре возросло количество больных ОРВИ, COVID-19 и гриппом. У жителей, которые заметили симптомы этих болезней у себя, есть возможность остаться дома и оформить больничный дистанционно.

Сразу после освобождения Днепра в 1943 году в городе стали восстанавливать не только жилые здания, но и кинозалы. Изначально они концентрировались только в центре города, но со временем их стали строить в разных районах Днепра. В конце 1950-х годов они…