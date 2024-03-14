В центре Днепра пылает крыша пятиэтажки

В Днепре, в доме на перекрестке улицы Ефремова и проспекта Яворницкого, 14 марта произошел пожар, пишет «Суспільне«.
Известно, что горит крыша многоэтажки. Людей из дома эвакуировали.
На месте работают несколько подразделений пожарных. Улицу рядом с местом пожара частично перекрыли. На фото видно, что пылает крыша здания. По состоянию на 20.00 огонь еще не потушили.
Ждем официальных комментариев ГСЧС.
Напомним, ранее мы сообщали, что на улице Батумской обнаружили труп мужчины.
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