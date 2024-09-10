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В центре Днепра произошла тройная авария со «скорой»: движение затруднено

Сегодня 13:21
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В Днепре в центре города "скорая" влетела в два автомобиля.

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Авария произошла 10 сентября около 11:00 на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Сечевых Стрельцов. Автомобиль скорой медицинской помощи, двигавшийся в сторону улицы Харьковской, въехал в Renault и Lexus. Сейчас там образовалась пробка.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, опубликовавшие фото.

Новости Днепра про В центре Днепра произошла тройная авария со

Все транспортные средства имеют повреждения в результате аварии. О пострадавших не сообщается. На месте работают правоохранители.

Отметим, что движение на этом участке затруднено. Учитывайте эту информацию при планировании маршрута.

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