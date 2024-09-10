В центре Днепра произошла тройная авария со «скорой»: движение затруднено

Авария произошла 10 сентября около 11:00 на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Сечевых Стрельцов. Автомобиль скорой медицинской помощи, двигавшийся в сторону улицы Харьковской, въехал в Renault и Lexus. Сейчас там образовалась пробка.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, опубликовавшие фото.
Все транспортные средства имеют повреждения в результате аварии. О пострадавших не сообщается. На месте работают правоохранители.
Отметим, что движение на этом участке затруднено. Учитывайте эту информацию при планировании маршрута.
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