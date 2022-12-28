В центре Днепра произошел пожар

Пожар локализован в 14:55 и ликвидирован в 15:20.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в не эксплуатируемом здании.

По словам ГСЧС, 28 декабря в 14:32 им поступило сообщение о пожаре на площади Успенской Соборного района города Днепр.

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