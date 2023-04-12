В центре Днепра появится дерево желаний

В Днепре к Пасхе создадут дерево желаний.

Уже в это воскресенье в Днепре будут праздновать Пасху, а вот в Чистый четверг планируют украсить дерево желаний. Об этом рассказали в городской станции юных техников. Говорят, что оно действительно может исполнять мечты горожан.

Для того чтобы желание сбылось, на дерево нужно повесить писаночку. Украшать городское Пасхальное дерево желаний будут 13 апреля на пешеходном бульваре улицы Короленко. Мероприятие начнется в 14.00.

Кроме украшения дерева, в этот день состоится языковой батл и аукцион, где можно приобрести мины, разрисованные днепровскими мастерами.

Напомним, ранее в парке Новокодацкий появилась праздничная фотозона, а глава ОВА сообщил, будет ли на Пасху комендантский час.

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