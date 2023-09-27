В центре Днепра появился новый яркий мурал с подсолнечниками (ФОТО)

Около одного из кафе нарисовали новый мурал «Сонях-защитник». Об этом говорится на Instagram-странице создателя стенописи.
Художник Вадим Ткач, который и оставил на стене яркий стрит-арт, говорит, что это его первая небольшая стенопись. Художник несколько переосмыслил традиционный символ украинской культуры и представил его в модерновом виде.
Стритовая адаптация шароварных мотивов! Культура трансформируется и эволюционирует! Пытаюсь объединить андеграундную уличную стилистику с патриотическими формами, думаю, что даже шароварщина при правильном подходе может интересно выглядеть, — написал художник в сообщении.
Читайте также:
Автор:
В Днепре есть несколько известных местных жителей, которые заработали популярность…
Масштабная минута молчания по всей стране в память обо всех…
Современная улица Исполкомовская в Днепре была еще на генеральном плане…
Важная информация!
В Днепре есть несколько известных местных жителей, которые заработали популярность из-за своего необычного поведения, поступков или внешнего вида. В какой-то мере они стали символами города. Про них знает или видел хоть один раз практически каждый житель и регулярно пишут в…
Бывшее водохранилище служит пастбищем для рогатого скота.
Масштабная минута молчания по всей стране в память обо всех погибших воинах состоится 1 октября. В это воскресенье Украина впервые будет отмечать новую дату Дня защитников и защитниц.
Сделайте дома запасы воды на всякий случай!
Современная улица Исполкомовская в Днепре была еще на генеральном плане во время основания города. Рядом с улицей протекала река Половица, которая позже была спрятала в коллектор. Начиналась улица там, где сегодня находится Южный и Екатеринославский бульвары. Часть старинных зданий была…
Важная информация!
Через три дня завершится газовый год, поэтому к жителям Днепра обратились с важным заявлением.
В селе Лозоватка Криворожского района мужчина получил химические ожоги, пока ремонтировал автобус.
Спасибо нашим защитникам!
Движение немного усложнено.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!