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В центре Днепра появился новый яркий мурал с подсолнечниками (ФОТО)

Сегодня 13:11
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В Днепре по улице Михаила Грушевского появился новый мурал.

Новости Днепра про В центре Днепра появился новый яркий мурал с подсолнечниками (ФОТО)

Около одного из кафе нарисовали новый мурал «Сонях-защитник». Об этом говорится на Instagram-странице создателя стенописи.

Художник Вадим Ткач, который и оставил на стене яркий стрит-арт, говорит, что это его первая небольшая стенопись. Художник несколько переосмыслил традиционный символ украинской культуры и представил его в модерновом виде.

Стритовая адаптация шароварных мотивов! Культура трансформируется и эволюционирует! Пытаюсь объединить андеграундную уличную стилистику с патриотическими формами, думаю, что даже шароварщина при правильном подходе может интересно выглядеть, — написал художник в сообщении.

Новости Днепра про В центре Днепра появился новый яркий мурал с подсолнечниками (ФОТО)

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