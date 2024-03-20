В центре Днепра появился этно-дворик (ФОТО)

Этно-дворик появился в Центральном районе Днепра.

Днепряне продолжают собственноручно приводить в порядок территории вблизи своих домов. Некоторые из дворовых инсталляций создают с минимальным бюджетом, используя подручные материалы, а иногда жители домов собирают средства, чтобы сделать что-нибудь более масштабное.

К примеру, на улице Макарова заброшенное здание возле дома превратили в этно-дворик с белой мазанкой, забором и декоративным колодцем.

Креативный дворик показали в Facebook-сообществе «Центральный район».

Небольшая улица Макарова близ Рабочей и рядом с Зеленым Гаем теперь интересна городскую туристическую достопримечательность.

Местные в восторге от простенького, но аккуратного сооружения, которое украшают рисунки и декоративный колодец.

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