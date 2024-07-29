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В центре Днепра появилась большая лавандовая аллея (ФОТО)

Сегодня 11:44
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В Днепре на Монастырском острове высадили лавандовую аллею.

Новости Днепра про В центре Днепра появилась большая лавандовая аллея (ФОТО)

На аллее возле памятника Шевченку высадили несколько сотен кустов лаванды. Там проходная зона и каждый житель города сможет увидеть фиолетовые цветы и пофотографироваться. Выбрали это многолетнее растение, потому что у него приятный и успокаивающий аромат. Зацветет лавандовая аллея через 1-2 года.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

«Мы выбрали лаванду, потому что это многолетнее растение, у него приятный успокаивающий аромат. Был выбор между листвой и узколистной. Выбрали вторую, потому что ее аромат имеет легкие нотки эвкалипта, а колос цветения ярко-голубого цвета и будет выглядеть красиво. Но максимально эффектную картину цветения лаванды жители смогут увидеть через 1-2 года. Ведь лаванда должна приняться», — рассказала заместитель начальника службы благоустройства КП «Городская инфраструктура» Днепровского городского совета Евгения Шевелько.

Днепрян попросили заботиться о цветах и ​​не срезать их.

Подобные локации с лавандой можно найти не только здесь, но и в парке Зеленый Гай, Сагайдак, парке имени Усачева и парке Приднепровский.

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Новости Днепра про В центре Днепра появилась большая лавандовая аллея (ФОТО)Українська Новости Днепра про В центре Днепра появилась большая лавандовая аллея (ФОТО)Русский

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