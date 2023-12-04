В центре Днепра появилась алко-елка (ФОТО)

В центре Днепра уже появилась первая елка, но она оказалась достаточно необычной.

Первый зимний праздник не за горами. В этом году Николая отмечают на две недели раньше — 6 декабря, так что в городе уже начали устанавливать елки. Некоторые из них удивляют креативом. К примеру, на улице Владимира Мономаха 3 днепряна заметили довольно странное новогоднее дерево. Фотографию показала в Facebook Инна Спиридоненкова, которая обратила внимание на необычный декор вблизи одного из магазинов.

Почти двухметровую елку изготовили из пустых бутылок из-под алкоголя. Сотни стеклянных емкостей выложили по рядам в форме главного новогоднего символа. Для этого использовали различные виды хмельных напитков — вино, игристое вино, пиво, водку, ликеры, коньяк и т.д.

Вероятно, это сделали работники магазина, где продают алкоголь, чтобы показать весь ассортимент и при этом сэкономить на декоре.

Отметим, что в этом году мэр Днепра Борис Филатов анонсировал возвращение главной елки города.

Напомним, купить настоящую елку в этом году можно будет на елочных базарах, расположенных в 117 локациях в разных районах Днепра, а также в лесхозах. В то же время людей призывают проверять чипы, чтобы убедиться в безопасности деревьев. Также в центре города уже замечали «хрустальные деревья», которые украшали вход в один из магазинов.

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