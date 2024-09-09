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В центре Днепра посреди дня возле АТБ похитили большую собаку

Сегодня 12:08
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В Днепре в центре города двое неизвестных похитили собаку.

Новости Днепра про В центре Днепра посреди дня возле АТБ похитили большую собаку

Событие произошло днем ​​7 сентября на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и Святослава Храброго возле супермаркета АТБ. Двое неизвестных забрали оттуда большую собаку породы «Маламут» и увели за собой.

Об этом сообщила владелица собаки Виктория Трубанова на странице «Собачники Днепр» в Facebook.

Женщина также прикрепила фото, на котором видны двоих мужчин и ее собаку возле них. По характеру животное очень доверительное, поэтому пошло за чужаками.

Хозяйка отмечает, что сразу сообщила об исчезновении своего любимца полиции, но там никак не отреагировали.

Новости Днепра про В центре Днепра посреди дня возле АТБ похитили большую собаку

В комментариях под сообщением пользователи отмечают, что вероятно собака была привязана возле супермаркета и что по закону нельзя оставлять животных без присмотра в людных местах.

Новости Днепра про В центре Днепра посреди дня возле АТБ похитили большую собаку

 

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