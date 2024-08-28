Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В центре Днепра на шесть месяцев могут перекрыть проезд по переулку по Южному

В центре Днепра на шесть месяцев могут перекрыть проезд по переулку по Южному

Сегодня 12:30
просмотров

В центре Днепра перекроют переулок.

Новости Днепра про В центре Днепра на шесть месяцев могут перекрыть проезд по переулку по Южному

В Днепре планируют проводить ремонтные работы по переулку Южному. На участке от дома №4б до дома №7. На этот период хотят перекрыть проезжую часть дороги.

Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Днепровского городского совета.

Работы продлятся с 5 октября 2024 года по 5 апреля 2025 года.

На участке должны установить соответствующее ограждение, временные знаки и сигнальное освещение, а коммунальщики должны сохранить существующие инженерные сети, а по завершении работ привести все в порядок и восстановить асфальтное покрытие.

Пока что на документе нет подписи городского головы, поэтому возможны изменения.

Заметим, что ранее переулок Южный уже собирались перекрывать. Ожидалось, что работы продлятся с апреля по октябрь 2024 года.

Новости Днепра про В центре Днепра на шесть месяцев могут перекрыть проезд по переулку по Южному

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре планируется на шесть месяцев перекрыть часть проспекта Науки.

Читайте также:

Новости Днепра про В центре Днепра на шесть месяцев могут перекрыть проезд по переулку по ЮжномуУкраїнська Новости Днепра про В центре Днепра на шесть месяцев могут перекрыть проезд по переулку по ЮжномуРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Тут было Гульбище средней улицы и запрещали гулять гимназистам: история главной «артерии» Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 12:41
    Тут было Гульбище средней улицы и запрещали гулять гимназистам: история главной «артерии» Днепра

    Ежедневно по центральному проспекту Днепра проезжает тысячи автомобилей, троллейбусы, трамваи,…

    Экстренные отключения света в Днепре отменены: произошли изменения в графиках
    Новости Днепра
    Сегодня 12:12
    Экстренные отключения света в Днепре отменены: произошли изменения в графиках

    В Днепре и области отменили экстренные отключения света.

    Удар по гражданскому объекту в Кривом Роге 28 августа: количество пострадавших увеличилось
    Новости Днепра
    Сегодня 11:56
    Удар по гражданскому объекту в Кривом Роге 28 августа: количество пострадавших увеличилось

    Количество пострадавших в результате сегодняшней атаки на Кривой Рог увеличилось.

    В сети появилось возможное видео драки в Днепре, во время которой пострадала активистка
    Новости Днепра
    Сегодня 11:20
    В сети появилось возможное видео драки в Днепре, во время которой пострадала активистка

    Появились детали конфликта, в ходе которого была избита местная активистка…

    Последние новости

    Тут было Гульбище средней улицы и запрещали гулять гимназистам: история главной «артерии» Днепра
    Тут было Гульбище средней улицы и запрещали гулять гимназистам: история главной «артерии» Днепра

    Ежедневно по центральному проспекту Днепра проезжает тысячи автомобилей, троллейбусы, трамваи, тысячи пешеходов. Его можно назвать одной из главных транспортных «артерий» города. Проспекту едва ли не больше лет, чем городу. Первые поселения в центре появились еще до основания Екатеринослава.

    Сегодня 12:41
    3
    просмотров
    Экстренные отключения света в Днепре отменены: произошли изменения в графиках
    Экстренные отключения света в Днепре отменены: произошли изменения в графиках

    В Днепре и области отменили экстренные отключения света.

    Сегодня 12:12
    5
    просмотров
    Удар по гражданскому объекту в Кривом Роге 28 августа: количество пострадавших увеличилось
    Удар по гражданскому объекту в Кривом Роге 28 августа: количество пострадавших увеличилось

    Количество пострадавших в результате сегодняшней атаки на Кривой Рог увеличилось.

    Сегодня 11:56
    3
    просмотров
    В сети появилось возможное видео драки в Днепре, во время которой пострадала активистка
    В сети появилось возможное видео драки в Днепре, во время которой пострадала активистка

    Появились детали конфликта, в ходе которого была избита местная активистка в Днепре.

    Сегодня 11:20
    6
    просмотров
    В водоемах Днепропетровщины снова зафиксировали холеровидный вибрион: где купаться опасно

    В некоторых водоемах Днепропетровщины купаться небезопасно.

    Сегодня 10:34
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина взорвал себя гранатой в автомобиле
    На Днепропетровщине мужчина взорвал себя гранатой в автомобиле

    В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина взорвал себя гранатой.

    Сегодня 10:30
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина во время рыбалки утонул вместе с автомобилем
    На Днепропетровщине мужчина во время рыбалки утонул вместе с автомобилем

    На Днепропетровщине трагически погиб мужчина.

    Сегодня 09:49
    7
    просмотров
    В Днепре и области снова ввели экстренные отключения света
    В Днепре и области снова ввели экстренные отключения света

    В Днепропетровской области снова задействованы экстренные отключения света.

    Сегодня 09:25
    10
    просмотров
    В Днепре в ТРК «Мост-сити» искали взрывчатку
    В Днепре в ТРК «Мост-сити» искали взрывчатку

    В Днепре снова "заминировали" гражданский объект.

    Сегодня 08:36
    4
    просмотров
    В Днепре на ж/м Тополь-1 горела квартира, внутри которой находилась пожилая женщина
    В Днепре на ж/м Тополь-1 горела квартира, внутри которой находилась пожилая женщина

    В одной из квартир на ж/м Тополь-1 возник пожар.

    Сегодня 08:00
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх