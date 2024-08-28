В центре Днепра на шесть месяцев могут перекрыть проезд по переулку по Южному

В Днепре планируют проводить ремонтные работы по переулку Южному. На участке от дома №4б до дома №7. На этот период хотят перекрыть проезжую часть дороги.
Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Днепровского городского совета.
Работы продлятся с 5 октября 2024 года по 5 апреля 2025 года.
На участке должны установить соответствующее ограждение, временные знаки и сигнальное освещение, а коммунальщики должны сохранить существующие инженерные сети, а по завершении работ привести все в порядок и восстановить асфальтное покрытие.
Пока что на документе нет подписи городского головы, поэтому возможны изменения.
Заметим, что ранее переулок Южный уже собирались перекрывать. Ожидалось, что работы продлятся с апреля по октябрь 2024 года.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре планируется на шесть месяцев перекрыть часть проспекта Науки.
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