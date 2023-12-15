В центре Днепра на головы горожан падают кирпичи со старинного дома

Будьте осторожны!

В Днепре очень много старинных зданий, которые, к сожалению, иногда могут угрожать безопасности горожан.

Так, на проспекте Дмитрия Яворницкого с фасада старинного дома №25 на головы днепрян падают кирпичи.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

К счастью, в этот раз никто не пострадал, но, пожалуйста, будьте осторожны!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов.

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