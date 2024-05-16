В центре Днепра когда-то росло поле кукурузы: обнародовали архивные фото

Жители Днепра обнародовали архивные фото со времен кукурузного «безумия», которое длилось в 1960-х годах, когда по приказу Хрущева территорию Украины засаживали кукурузой. Кочаны сажали не только на полях, но и посреди городской застройки и у школ.
По рассказам днепрян, в начале 1960-х на пересечении улиц Авиационная и Орловская на пустыре возле школы №59 высадили поле кукурузы. Фотографиями поделились в Facebook-сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав — Днепропетровск».
Начало 1960-х. Угол улиц Авиационная – Орловская. На пустыре перед СШ 59 было посажено поле кукурузы (по новым указам Генсека Никиты Хрущева). Позже на этом месте был построен детский сад. Фото из домашнего архива Гребешкова Сергея Алексеевича. Фото и комментарий Алла Кузнецова, – говорится в сообщении.
На фото Алексей Герасимович – житель тогдашнего Днепропетровска.
Жители Днепра отмечают, что раньше это была окраина города, а на пустыре размещался аэродром, откуда взлетали самолеты. Именно поэтому в будущем эти улицы назвали Авиационная и Воздухофлотская.
В 60-х маленькие поля кукурузы были в разных районах Днепра. В частности, на улице Давыдова початками был засеян огромный участок земли, простиравшийся в сторону проспекта Металлургов. Что интересно, местный магазин, который был рядом с полем, назвали Кукурузник — вот таким было кукурузное «безумие».
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