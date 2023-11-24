В центре Днепра катался пьяный тракторист

В Днепре нетрезвый водитель приехал в супермаркет на тракторе.

В четверг, 23 ноября, возле супермаркета в Центральном районе Днепра днепряне заметили нетрезвого водителя трактора. Неравнодушные прохожие вызвали патрульную полицию, когда увидели, что, вероятно, пьяный тракторист садится за руль.

Патрульные стали на поиски и вскоре экипаж обнаружил транспортное средство. Пообщавшись с водителем, инспекторы тоже заметили у него признаки алкогольного опьянения. Драгер показал положительный результат – 0.31 промилле алкоголя в крови.

На водителя трактора составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Гражданина отстранили от управления, а габаритный транспорт забрали на штрафплощадку.

Напомним, ранее в Днепре задержали насильника 36-летней женщины. Мужчина напал на продавщицу, когда она возвращалась домой. Через сутки нападавшего поймала полиция. Кроме этого, разоблачили фальшивого офицера, незаконно получавшего зарплату от воинской части.

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