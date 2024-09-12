В центре Днепра был зверинец: кто там содержался и как он выглядел

Журналисты dnepr.info узнали, где находился зверинец и какие звери там содержались.
В середине 1950-х годов в учебном заведении на площади Успенской в Днепре был зверинец. Во дворе школы стояли вольеры, где «жили» медведь и лиса. На территории свободно разгуливал аист, пони, жила семья бобров – для них построили специальный бассейн, кролики, куница, над двором летал орел, а возле одного из класса находился клетка с говорящим вороном.
Главным «украшением» зверинца был медьведь по кличке Цезарь. Согласно рассказам выпускников школы, после Цезаря был черный медведь Урус, а со временем к нему подсадили медведицу Майю. Но потом Урус исчез, и Майя осталась в одиночестве.
«У каждого под партой можно было найти перо павлина или иголки дикобраза. Каждый приносил животным что-то съестное: морковку, конфеты, хлеб», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Геннадий Пуш.
За медведями ухаживал завхоз школы. Когда в клетке делали уборку – медведя выпускали во двор.
«На переменах бегали к клетке, учителя предостерегали, чтобы не совали руки в клетки», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Наталья Ткачук.
Однажды любопытный школьник решил погладить медведя и зверь ударил его по руке. После этого школьник несколько месяцев ходил с гипсом, а зверинец или «живой уголок» было приятно решение закрыть. Зверей отдали в зоопарки и цирк где-то в начале 1980-х годов зверинец закрыли.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
Читайте также:
Ирина
Автор:
Жителей Днепра предупреждают об опасном метеорологическом явлении.
Жителей Днепра предупреждают о фейковых объявлениях на паркоматах.
В полиции прокомментировали скандальный инцидент, произошедший в трамвае в Днепре.
Жительницы Днепра могут бесплатно научиться управлять автобусом.
Жителей Днепра предупреждают об опасном метеорологическом явлении.
Жителей Днепра предупреждают о фейковых объявлениях на паркоматах.
В полиции прокомментировали скандальный инцидент, произошедший в трамвае в Днепре.
Жительницы Днепра могут бесплатно научиться управлять автобусом.
На улице Терещенковской будут проводить работы по строительству кабельной линии.
Из-за атаки врага повреждена церковь.
В Днепре на реке есть большое количество «диких» островов. Они не большие по своим размерам, часто носят странные названия и добраться до них можно на надувной лодке или каяке. Один из таких островов находится напротив жилмассива Красный Камень.
В Никополе враг попал по коммунальщикам, приехавшим на помощь специалистам ГСЧС.
В Днепре в трамвае мужчина приставал к пассажирке.
В Новомосковске разыскивают Кирилла Черных.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!