В центре Днепра был зверинец: кто там содержался и как он выглядел

В одной из школ Днепра почти 50 лет назад был зверинец. В клетках содержались дикие животные. Посмотреть на зверей приходили не только ученики школ, но и жители ближайших домов.

Журналисты dnepr.info узнали, где находился зверинец и какие звери там содержались.

В середине 1950-х годов в учебном заведении на площади Успенской в Днепре был зверинец. Во дворе школы стояли вольеры, где «жили» медведь и лиса. На территории свободно разгуливал аист, пони, жила семья бобров – для них построили специальный бассейн, кролики, куница, над двором летал орел, а возле одного из класса находился клетка с говорящим вороном.

Главным «украшением» зверинца был медьведь по кличке Цезарь. Согласно рассказам выпускников школы, после Цезаря был черный медведь Урус, а со временем к нему подсадили медведицу Майю. Но потом Урус исчез, и Майя осталась в одиночестве.

«У каждого под партой можно было найти перо павлина или иголки дикобраза. Каждый приносил животным что-то съестное: морковку, конфеты, хлеб», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Геннадий Пуш.

За медведями ухаживал завхоз школы. Когда в клетке делали уборку – медведя выпускали во двор.

«На переменах бегали к клетке, учителя предостерегали, чтобы не совали руки в клетки», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Наталья Ткачук.

Однажды любопытный школьник решил погладить медведя и зверь ударил его по руке. После этого школьник несколько месяцев ходил с гипсом, а зверинец или «живой уголок» было приятно решение закрыть. Зверей отдали в зоопарки и цирк где-то в начале 1980-х годов зверинец закрыли.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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