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В центре Днепра без причины напали на известного урбаниста

Сегодня 13:59
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В центре Днепра напали на урбаниста Руслана Ширинова.

Новости Днепра про В центре Днепра без причины напали на известного урбаниста

Об этом пострадавший рассказал в соцсети. Инцидент произошел вечером 17 сентября на проспекте Яворницкого.

По словам Руслана, двое молодых людей подошли к нему на улице и попросили закурить. Затем они отобрали у него электронную сигарету, а на просьбу вернуть гаджет ответили отказом. После этого урбанист ушел, но мужчины догнали его на перекрестке и ударили по лицу.

К счастью, горожан смог отбиться и не получил серьезных травм, только потерял ключи и наушники.

Днепрян просят помочь установить личности нападающих.

Без причины. Со мной все ок, они сами пострадали больше меня. Я только лишился ключей и наушников. Ключи уже восстановил, наушники куплю новые – это мелочи. Не мелочи – такое поведение. Никто не имеет права на подобное поведение. Я хочу сделать так, чтобы эти двое никогда в жизни больше не нападали на прохожих. Чтобы они и подобные им не думали, что такое поведение останется безнаказанным. На видео с камер (спасибо ситуационному центру) показал и описал ход событий с самого начала, — рассказал Руслан.

 

Новости Днепра про В центре Днепра без причины напали на известного урбаниста

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