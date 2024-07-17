В ЦЭК опубликовали новые графики отключений света в Днепре 17 июля

В ЦЭКе обнародовали измененные графики отключений.

В среду, 17 июля, произошли изменения в графиках почасовых отключений света в связи с жарой.

В Telegram-канале частной энергетической компании ЦЭК опубликовали измененные графики, которые применяются 17 июля с 11:00 и будут действовать до 24:00.

1 очередь:

— с 10:00 до 14:00;

– с 17:00 до 22:00.

— с 10:00 до 14:00; – с 17:00 до 22:00. 2 очередь:

— с 10:00 до 17:00;

– с 19:00 до 22:00.

— с 10:00 до 17:00; – с 19:00 до 22:00. 3 очередь:

— с 14:00 до 19:00;

– с 22:00 до 24:00.

— с 14:00 до 19:00; – с 22:00 до 24:00. 4 очередь:

— с 14:00 до 19:00;

– с 22:00 до 24:00.

— с 14:00 до 19:00; – с 22:00 до 24:00. 5 очередь:

— с 10:00 до 17:00;

– с 19:00 до 24:00.

— с 10:00 до 17:00; – с 19:00 до 24:00. 6 очередь:

— с 11:00 до 14:00;

– с 17:00 до 22:00.

О очередях и группах отключений ДТЭК можно узнать в чат-ботах компании: Viber, Telegram.А также на официальном сайте.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: