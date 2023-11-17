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В ЦЭК анонсировали масштабное отключение света в Днепре: когда и адреса

Сегодня 07:19
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Свет будут выключать с 20 по 24 ноября.

Новости Днепра про В ЦЭК анонсировали масштабное отключение света в Днепре: когда и адреса

В Днепре с понедельника по пятницу будут выключать свет многим горожанам.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Так, 20 ноября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Строителей: 35, 37, 41, 43, 45, 47А;
  • ул. Энергетическая: 14А, 18, 25;
  • ул. Макарова: 10-18 (четные), 20А, 22, 26, 27М, 29А, 31А, 32, 33, 35, 37, 39;
  • ул. Призаводская: 1, 2, 3А, 4А;
  • ул. Фабричная: 1;
  • пер. Энергетический: 2, 4-6, 8;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 20Б;
  • пер. Северный: 1-12, 14, 16;
  • проезд Шахматный: 34, 37, 38, 40-45, 47-57 (нечетные);
  • ул. Гладкова: 35, 37, 39, 43, 45, 47;
  • ул. Победы: 113Б;
  • ул. Василия Слипака: 51.

21 ноября с 08:00 до 17:00:

  • ул. Титова: 13, 13Б, 29, 34Д;
  • ул. Макарова: 27А;
  • ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40;
  • пер. Криворожский: 5-7, 9, 11, 13;
  • проезд Шахматный: 46, 59, 61, 65, 67.

22 ноября с 08:00 до 17:00:

  • ул. Бориса Мозолевского: 11, 13, 15;
  • ул. Гладкова: 8, 11, 13, 17, 19А, 25, 27, 29, 31, 37;
  • ул. Инженерная: 2А, 4А, 6;
  • ул. Казакевича: 1-4;
  • ул. Казака Мамая: 30;
  • ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6-9;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118Д, 119-133 (нечетные);
  • ул. Арбатская: 37, 39, 41;
  • ул. Криворожская: 22-40 (четные), 48;
  • ул. Победителей: 1, 2;
  • тупик Криворожский: 3, 7, 9, 11А, 15, 24, 25-41 (нечетные).

23 ноября с 08:00 до 17:00:

  • ул. Арбатская: 34, 36, 38А, 40, 42-49, 51, 53, 55;
  • проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);
  • ул. Гладкова: 29А;
  • ул. Инженерная: 2Д, 4А;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118К, 119, 121, 123, 127.

24 ноября с 08:00 до 17:00:

  • ул. Гладкова: 22-32 (четные), 36, 38;
  • ул. Инженерная: 7, 7Б, 8-12;
  • ул. Казакевича: 5, 7, 9;
  • ул. Калужская: 2;
  • ул. Казака Мамая: 4-20 (четные);
  • ул. Автозаводская: 1-43, 45Б, 46-48, 50-86 (четные);
  • ул. Победителей: 3, 5-30, 32-38 (четные);
  • тупик Криворожский: 1, 11, 13, 15, 23;
  • ул. Солидарная: 2, 4А.

Сегодня, 17 ноября, в Днепре также будут выключать свет с 8:00 до 17:00. ЦЭК будет проводить работы по адресам:

  • ул. Автозаводская: 51-А, 53-61 (нечетные), 88-А, 90-Д, 92-106 (четные), 112-124 (четные), 128-136 (четные);
  • ул. Победителей: 8-А, 57, 63, 65-А, 67-79 (нечетные), 80, 81, 84-104 (четные), 110.

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