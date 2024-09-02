В трех общинах Днепропетровщины приостанавливается водоснабжение на неопределенный срок

В понедельник, 2 сентября, в трех общинах Днепропетровщины будет приостановлено водоснабжение по техническим причинам. Местные власти просят жителей сделать максимальный запас воды, если у них еще есть водоснабжение, сообщили представители Марганецкого водоканала.
Жителям города Марганец, также Марганецкой, Томаковской и Мировской общин с 12 часов прекращается водоснабжение по техническим причинам.
Уважаемые жители Марганецкой, Томаковской и Мировской общин. С 12.00, 02 сентября, прекращается водоснабжение НФС II подъема по техническим причинам. Просьба – СРОЧНО сделать максимальный запас воды. Следите за информацией из официальных источников. Спасибо за понимание, – говорится в сообщении.
Когда вернут нормальное водоснабжение, неизвестно. Воды может не быть до вечера или несколько дней, пока это спрогнозировать трудно.
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