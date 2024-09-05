В ТОП-10 лучших учителей страны вошли два педагога из Днепра и области

Двое учителей из Днепропетровщины попали в десятку лучших.

В начале сентября стали известны имена десяти лучших учителей Украины по версии премии Global Teacher Prize Ukraine 2024 года. Об этом сообщили организаторы премии ГС «Освіторія».

В десятку лучших также попали учителя из Днепропетровщины:

Ярослав Федько из Днепра, который преподает предмет «Физика» в Коммунальном учебном заведении Учебно-воспитательное объединение №136 «классическая гимназия им. Кирилла и Мефодия – начальная школа – дошкольное учебное заведение – валеологический центр» Днепровского городского совета.

Екатерина Корзун из города Алексеевка Днепропетровской области, которая преподает предметы Украинский язык, Украинская литература в Алексеевском лицее Покровского сельского совета.

Ранее обнародовали ТОП-50 лучших учителей Украины, куда вошли педагоги из Днепропетровщины.

Кроме Ярослава Федько и Екатерины Корзун, туда также попали:

Наталья Власова из Днепра, которая преподает предметы «История, Гражданское образование» в заведении «Научный лицей международных отношений ІІ-ІІІ степеней» Университета таможенного дела и финансов.

Владислав Морган из Днепра, преподающий предмет «География» в Днепровской гимназии №10 им. И. И. Манжуры Днепровского городского совета.

В этом году свои заявки подали 1210 педагогов, еще 2059 педагогов были номинированы родителями, учащимися и коллегами. Учителей затем оценивали независимые судьи.

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