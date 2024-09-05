В ТОП-10 лучших учителей страны вошли два педагога из Днепра и области

В начале сентября стали известны имена десяти лучших учителей Украины по версии премии Global Teacher Prize Ukraine 2024 года. Об этом сообщили организаторы премии ГС «Освіторія».
В десятку лучших также попали учителя из Днепропетровщины:
Ранее обнародовали ТОП-50 лучших учителей Украины, куда вошли педагоги из Днепропетровщины.
Кроме Ярослава Федько и Екатерины Корзун, туда также попали:
В этом году свои заявки подали 1210 педагогов, еще 2059 педагогов были номинированы родителями, учащимися и коллегами. Учителей затем оценивали независимые судьи.
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