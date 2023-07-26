В TikTok сказали, что власть собирается повысить пенсионный возраст до 72 лет: правда ли это

В социальной сети TikTok набирают популярность видео, авторы которых заявляют, что власть якобы собирается повысить пенсионный возраст в Украине до 72 лет.
В своем обращении мужчины не приводят никаких доказательств и фактов, свидетельствующих о правдивости этих слов, а лишь критикуют власть, нагнетают и т.д. А один из мужчин вообще прибег к манипуляциям, взяв интервью от 2020 года народного депутата Украины, в котором она заявляла о необходимости повышения пенсионного возраста, выдав его за новое.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что такие видео — фейки. Ведь пока никаких подобных законопроектов в Верховной Раде не зарегистрировано.
Потребляйте информацию ответственно и только из верифицированных источников, – отметили в ЦПД.
Напомним, ранее мы писали, что в Facebook действует новая мошенническая схема: «Посмотрите, кто погиб в ДТП, думаю, вы его знаете, так жаль».
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