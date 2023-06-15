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В течение суток враг нанес 5 ракетных ударов: ситуация на фронте

Сегодня 19:15
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Россияне сосредоточились на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. А украинские военные атаковали вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300.

Новости Днепра про В течение суток враг нанес 5 ракетных ударов: ситуация на фронте

В течение суток враг нанес 5 ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59.

Кроме того, зафиксировано более 40 авиационных ударов и более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура в Херсонской области.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины — на ее полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по Янжуловке и Галагановке Черниговской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Янжуловка, Галагановка Черниговской области; Середина-Буда, Рожковичи, Демьяновка, Барановка, Фотовиж, Строительное, Стукаловка, Искрисковщина, Яструбино, Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огурцево, Гатище, Плетеновка, Бочковое, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Веселого и Берестового Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлинск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки Луганской области и Выемки, Веселого и Раздоловки в Донецкой области.

Нанес авиационный удар в районе Райгородка Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спирное, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Белой Горы, Северного и Майорска Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Калиновка, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Краматорск, Катериновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиаудары в районе города Авдеевка. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Орловка, Авдеевка, Веселое, Семеновка, Водяное, Северное, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка, Карловка, Желаное Первое, Новокалиново и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Враг нанес авиационные удары возле населенных пунктов Новомихайловка, Великая Новоселка, Малиновка, Малая Токмачка и Благодатное Донецкой области. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Максимильяновки, Победы и Катериновки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка и Новый Комар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкого Херсонской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Красное, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Казацкое, Ольговка, Одрадокаменка, Львовское, Тягинка, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Чернобаевка, Херсон, Зимовник, Белозерка, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

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Новости Днепра про В течение суток враг нанес 5 ракетных ударов: ситуация на фронтеУкраїнська Новости Днепра про В течение суток враг нанес 5 ракетных ударов: ситуация на фронтеРусский

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