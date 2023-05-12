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В течение суток противник нанес ракетные и авиационные удары, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Российская армия в Донецкой области совершила 36 атак, а украинские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Новости Днепра про В течение суток противник нанес ракетные и авиационные удары, - Генштаб

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Для нанесения ракетных ударов по Краматорску и Запорожью противник снова использовал ЗРК С-300.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток враг совершил 36 атак на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенные пункты Волфине Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Большой Бурлук в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области и Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести пришествие. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут.

Кроме того, в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки.

Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Авдеевки и Водяного, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Максимилианивка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам Пречистовки и Великой Новоселки.

Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Малиновка и Красное Запорожской области, а также Кизомыс Херсонской области.

Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов, что недалеко от линии боевого столкновения. В частности, это Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Казацкое, Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Кроме доукомплектования подразделений, понесших потери в живой силе, противник также формирует новые части. В Ставропольском крае на фондах Южного военного округа начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска, действующие на территории Украины.

Подавляющее большинство лиц, подписавших контракт, не имеют мотивации к участию в боевых действиях, в то же время захватчики стремятся заработать деньги.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

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Новости Днепра про В течение суток противник нанес ракетные и авиационные удары, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про В течение суток противник нанес ракетные и авиационные удары, - ГенштабРусский

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