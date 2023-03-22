В течение дня подача тепла в дома жителей Днепра будет прекращена

В горсовете отметили, что в течение дня подача тепла в дома горожан будет прекращена.
Напомним, недавно на сайте городского совета был опубликован соответствующий документ. В нем говорилось, что это решение связано с повышением среднесуточной температуры воздуха.
Кроме того, заместитель городского головы Михаил Лысенко сообщал, что у жителей Днепра есть немалая задолженность перед теплоснабжающими предприятиями города. И преждевременное завершение отопительного сезона позволит сэкономить, ведь война еще не закончилась.
Отметим, в прошлом году отопительный сезон в Днепре завершили 31 марта.
Напомним, ранее мы писали, что Днепр накроет настоящее весеннее потепление.
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