В течение дня подача тепла в дома жителей Днепра будет прекращена

Сегодня, 22 марта, в Днепре завершают отопительный сезон – самый тяжелый за все годы независимости Украины.

В горсовете отметили, что в течение дня подача тепла в дома горожан будет прекращена.

Напомним, недавно на сайте городского совета был опубликован соответствующий документ. В нем говорилось, что это решение связано с повышением среднесуточной температуры воздуха.

Кроме того, заместитель городского головы Михаил Лысенко сообщал, что у жителей Днепра есть немалая задолженность перед теплоснабжающими предприятиями города. И преждевременное завершение отопительного сезона позволит сэкономить, ведь война еще не закончилась.

Отметим, в прошлом году отопительный сезон в Днепре завершили 31 марта.

Напомним, ранее мы писали, что Днепр накроет настоящее весеннее потепление.

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