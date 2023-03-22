Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В течение дня подача тепла в дома жителей Днепра будет прекращена

Сегодня 12:14
просмотров

Сегодня, 22 марта, в Днепре завершают отопительный сезон – самый тяжелый за все годы независимости Украины.

Новости Днепра про В течение дня подача тепла в дома жителей Днепра будет прекращена

В горсовете отметили, что в течение дня подача тепла в дома горожан будет прекращена.

Новости Днепра про В течение дня подача тепла в дома жителей Днепра будет прекращена

Напомним, недавно на сайте городского совета был опубликован соответствующий документ. В нем говорилось, что это решение связано с повышением среднесуточной температуры воздуха.

Кроме того, заместитель городского головы Михаил Лысенко сообщал, что у жителей Днепра есть немалая задолженность перед теплоснабжающими предприятиями города. И преждевременное завершение отопительного сезона позволит сэкономить, ведь война еще не закончилась. 

Отметим, в прошлом году отопительный сезон в Днепре завершили 31 марта.

Напомним, ранее мы писали, что Днепр накроет настоящее весеннее потепление.

Читайте также:

Новости Днепра про В течение дня подача тепла в дома жителей Днепра будет прекращенаУкраїнська Новости Днепра про В течение дня подача тепла в дома жителей Днепра будет прекращенаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровища
    Новости Днепра
    Сегодня 14:06
    10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровища

    Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов. 97% воды на всей…

    В Днепре кот, который четыре дня просидел на дереве, ищет хозяев
    Новости Днепра
    Сегодня 13:25
    В Днепре кот, который четыре дня просидел на дереве, ищет хозяев

    В Днепре кот, которого спасли из высокого дерева, ищет хозяев.

    В центре Днепра столкнулись Tesla и такси: движение затруднено
    Новости Днепра
    Сегодня 12:37
    В центре Днепра столкнулись Tesla и такси: движение затруднено

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    Есть пострадавшие: в Днепре в результате ДТП перевернулся грузовик «Эпицентра» (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:35
    Есть пострадавшие: в Днепре в результате ДТП перевернулся грузовик «Эпицентра» (ФОТО)

    22 марта в Днепре произошло ДТП с двумя грузовиками.

    Последние новости

    Администраторов ТГ-каналов, которые в реальном времени фиксируют движение дронов и ракет рф, предупредили об ответственности
    Администраторов ТГ-каналов, которые в реальном времени фиксируют движение дронов и ракет рф, предупредили об ответственности

    Игнат подчеркнул, что подобную информацию россия учитывает при планировании последующих ракетных атак.

    Сегодня 14:38
    0
    просмотров
    Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона сорвался: украинский боксер отказался
    Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона сорвался: украинский боксер отказался

    Бой Усика за звание абсолютного чемпиона сорвался.

    Сегодня 14:37
    просмотров
    10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровища
    10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровища

    Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов. 97% воды на всей Земле – это морская вода, которую нельзя пить. Еще 2% пресной воды находится в форме ледовиков или глубоко под землей, для потребностей людей остается только 1% всей воды, что есть…

    Сегодня 14:06
    просмотров
    В результате прямого попадания ракеты в дом в Запорожье пострадали 18 человек (ФОТО)
    В результате прямого попадания ракеты в дом в Запорожье пострадали 18 человек (ФОТО)

    В Запорожье в результате ракетного удара пострадали дети.

    Сегодня 13:50
    0
    просмотров
    В Днепре кот, который четыре дня просидел на дереве, ищет хозяев
    В Днепре кот, который четыре дня просидел на дереве, ищет хозяев

    В Днепре кот, которого спасли из высокого дерева, ищет хозяев.

    Сегодня 13:25
    просмотров
    В Запорожье российская ракета попала в многоэтажку: горят квартиры
    В Запорожье российская ракета попала в многоэтажку: горят квартиры

    Россияне продолжают терроризировать жителей Украины.

    Сегодня 12:57
    1
    просмотров
    В центре Днепра столкнулись Tesla и такси: движение затруднено
    В центре Днепра столкнулись Tesla и такси: движение затруднено

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    Сегодня 12:37
    0
    просмотров
    Есть пострадавшие: в Днепре в результате ДТП перевернулся грузовик «Эпицентра» (ФОТО)
    Есть пострадавшие: в Днепре в результате ДТП перевернулся грузовик «Эпицентра» (ФОТО)

    22 марта в Днепре произошло ДТП с двумя грузовиками.

    Сегодня 12:35
    просмотров
    Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)
    Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)

    В Днепре есть три официальных и еще несколько «диких» пляжей, на которых запрещено купаться, но горожане все равно их посещают, загорают там и купаются. Но есть и заброшенные пляжи, которые почти никто не посещает. Журналисты dnepr.info побывали на одном из…

    Сегодня 12:10
    просмотров
    До +17: Днепр накроет настоящее весеннее потепление
    До +17: Днепр накроет настоящее весеннее потепление

    В Днепре резко потеплеет.

    Сегодня 12:09
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх