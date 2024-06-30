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В течение дня Никопольщина пережила более 10 вражеских атак

Сегодня 18:54
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Сегодня враг снова атаковал Никопольщину.

Новости Днепра про В течение дня Никопольщина пережила более 10 вражеских атак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Для террора местных агрессор системно применяет и дроны-камикадзе, и артиллерию. Страдали Никополь и Покровская община. Изуродованы частный дом и хозяйственная постройка. Никто не пострадал, — говорится в сообщении главы ОВА.

По уточненной информации, из-за утренних обстрелов загорелась пшеница. Выгорело 2.5 га зерновых, огонь уже был потушен.

В Днепре бригады ГСЧС продолжают разбирать завалы. Вывезено уже 480 т разбитых конструкций и мусора.

Сегодня в полиции сообщили, что оккупанты обстреляли четыре общины Никопольщины.

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