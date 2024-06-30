В течение дня Никопольщина пережила более 10 вражеских атак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Для террора местных агрессор системно применяет и дроны-камикадзе, и артиллерию. Страдали Никополь и Покровская община. Изуродованы частный дом и хозяйственная постройка. Никто не пострадал, — говорится в сообщении главы ОВА.
По уточненной информации, из-за утренних обстрелов загорелась пшеница. Выгорело 2.5 га зерновых, огонь уже был потушен.
В Днепре бригады ГСЧС продолжают разбирать завалы. Вывезено уже 480 т разбитых конструкций и мусора.
Сегодня в полиции сообщили, что оккупанты обстреляли четыре общины Никопольщины.
Читайте также:
Автор:
Обновлена информация о спасательной операции в Днепре.
В Днепропетровской области зарегистрировали несколько обращений по поводу укусов ядовитых…
Оккупационные войска обстреляли четыре общины Никопольщины.
В Днепре трамвай №5 возобновил свою работу.
Обновлена информация о спасательной операции в Днепре.
В Днепропетровской области зарегистрировали несколько обращений по поводу укусов ядовитых пауков.
Оккупационные войска обстреляли четыре общины Никопольщины.
В Днепре трамвай №5 возобновил свою работу.
Женщина умерла на пляже турбазы Авангард в районе Марьяновки.
В городе Марганец полицейские разоблачили 18-летнего парня за совершение серии имущественных преступлений.
В Днепре продолжается спасательно-поисковая операция на месте попадания в многоэтажку.
В Днепропетровской области простились с павшим Героем.
В Днепре мужчину насмерть переехала электричка.
Полиция Днепра разыскивает 14-летнего Билоуса Александра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!