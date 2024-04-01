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  • В Таиланде разгорелась война между обезьяньими бандами: их пытается разогнать полиция

В Таиланде разгорелась война между обезьяньими бандами: их пытается разогнать полиция

Сегодня 16:39
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В Таиланде воюют обезьяны.

Новости Днепра про В Таиланде разгорелась война между обезьяньими бандами: их пытается разогнать полиция

В Таиланде сейчас идет война между двумя бандами… обезьян. И нет, это не первоапрельская шутка.

Около 3500 обезьян напали на город Лопбури в Таиланде и разделились на две враждебные группы. Они терроризируют местных жителей и туристов — влезают в автомобили, воруют еду из магазинов и портят имущество.

Полиция даже сформировала специальный отряд, вооружила бойцов рогатками и транквилизаторами, чтобы успокаивать приматов и вывозить его в природную среду. СМИ пишут, что полицейским удалось поймать лидера основной банды обезьян.

Местные СМИ пишут, что события, разворачивающие в Таиланде, больше похожи на сюжет голливудского фильма, чем на реальную жизнь.

Что интересно, это уже не в первый раз, когда обезьяны вызывают ажиотаж в Таиланде. Сообщалось, что в 2020 году банда совершила двухчасовую поездку поездом в поисках пищи, во время которой они сражались с местной популяцией обезьян и пытались доминировать над ней в новом районе.

По мнению местных зоологов, такие обострения свидетельствуют о том, что после пандемии популяция обезьян вынуждена отправляться в города, чтобы найти себе пищу.

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Новости Днепра про В Таиланде разгорелась война между обезьяньими бандами: их пытается разогнать полицияУкраїнська Новости Днепра про В Таиланде разгорелась война между обезьяньими бандами: их пытается разогнать полицияРусский

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