В Таиланде разгорелась война между обезьяньими бандами: их пытается разогнать полиция

В Таиланде сейчас идет война между двумя бандами… обезьян. И нет, это не первоапрельская шутка.
Около 3500 обезьян напали на город Лопбури в Таиланде и разделились на две враждебные группы. Они терроризируют местных жителей и туристов — влезают в автомобили, воруют еду из магазинов и портят имущество.
Полиция даже сформировала специальный отряд, вооружила бойцов рогатками и транквилизаторами, чтобы успокаивать приматов и вывозить его в природную среду. СМИ пишут, что полицейским удалось поймать лидера основной банды обезьян.
Местные СМИ пишут, что события, разворачивающие в Таиланде, больше похожи на сюжет голливудского фильма, чем на реальную жизнь.
Что интересно, это уже не в первый раз, когда обезьяны вызывают ажиотаж в Таиланде. Сообщалось, что в 2020 году банда совершила двухчасовую поездку поездом в поисках пищи, во время которой они сражались с местной популяцией обезьян и пытались доминировать над ней в новом районе.
По мнению местных зоологов, такие обострения свидетельствуют о том, что после пандемии популяция обезьян вынуждена отправляться в города, чтобы найти себе пищу.
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