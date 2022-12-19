В Татарстане украденные украинские микроволновки используют вместо почтовых ящиков

Отметим, это уже не первый подобный курьезный случай.

В Набережных Челнах (город в Республике Татарстан, РФ) произошел настоящий курьез. Россияне, наверное, так и не поняли, для чего нужны украденные в Украине микроволновые печи и используют их просто как почтовые ящики.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожской области буряты требовали код от микроволновки.

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