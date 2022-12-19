Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Татарстане украденные украинские микроволновки используют вместо почтовых ящиков

В Татарстане украденные украинские микроволновки используют вместо почтовых ящиков

Сегодня 13:38
просмотров

Отметим, это уже не первый подобный курьезный случай.

Новости Днепра про В Татарстане украденные украинские микроволновки используют вместо почтовых ящиков

В Набережных Челнах (город в Республике Татарстан, РФ) произошел настоящий курьез. Россияне, наверное, так и не поняли, для чего нужны украденные в Украине микроволновые печи и используют их просто как почтовые ящики.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожской области буряты требовали код от микроволновки.

Читайте также:

Новости Днепра про В Татарстане украденные украинские микроволновки используют вместо почтовых ящиковУкраїнська Новости Днепра про В Татарстане украденные украинские микроволновки используют вместо почтовых ящиковРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В терминале, приложении и на почте: как получить перевод Western Union в Днепре
    Новости Днепра
    29.09.2022 12:38
    В терминале, приложении и на почте: как получить перевод Western Union в Днепре

    В Днепре жители стали получать выплаты в рамках программы помощи…

    Сотрудница «Укрпочты» в Днепре украла из кассы десятки тысяч гривен
    Новости Днепра
    21.09.2022 10:00
    Сотрудница «Укрпочты» в Днепре украла из кассы десятки тысяч гривен

    В Днепре сотрудница «Укрпочты» незаконно присвоила крупную сумму из кассы…

    Как «Новая Почта» и «Укрпочта» будут работать в Днепре 24 августа
    Новости Днепра
    23.08.2022 18:45
    Как «Новая Почта» и «Укрпочта» будут работать в Днепре 24 августа

    В пресс-службе компании сообщили об изменении графика работы почтовых отделений…

    7 автоматов, 10 гранат и патроны: мужчина с Днепропетровщины отправлял почтой оружие по Украине
    Новости Днепра
    14.07.2022 13:03
    7 автоматов, 10 гранат и патроны: мужчина с Днепропетровщины отправлял почтой оружие по Украине

    11 июля в полицию поступило сообщение о том, что из…

    Последние новости

    В Днепре за 3,2 тыс грн сдают квартиру, где «всегда есть свет»: как она выглядит (ФОТО)
    В Днепре за 3,2 тыс грн сдают квартиру, где «всегда есть свет»: как она выглядит (ФОТО)

    Начальная цена на аренду квартиры в Днепре – от 3 тыс грн. к сумме оплаты всегда нужно добавлять платежи на коммунальные услуги. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 вариантов самого дешевого жилья в аренду в…

    Сегодня 13:26
    просмотров
    В Днепре из-за обесточивания не работают 63 светофора
    В Днепре из-за обесточивания не работают 63 светофора

    Сегодня по состоянию на 10:00 из-за обесточивания в Днепре не работают 63 светофорных объекта.

    Сегодня 11:32
    0
    просмотров
    Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света
    Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

    Сегодня в Днепропетровской области могут выключить свет в любой момент, ведь в регионе применены экстренные отключения света.

    Сегодня 11:19
    0
    просмотров
    В Днепре уже два дня разыскивают 25-летнего парня
    В Днепре уже два дня разыскивают 25-летнего парня

    В Днепре разыскивают 25-летнего Максима Кирячко.

    Сегодня 10:42
    просмотров
    Как работают в понедельник в Днепре метро, ​​трамваи и троллейбусы
    Как работают в понедельник в Днепре метро, ​​трамваи и троллейбусы

    Сегодня, 19 декабря, в Днепре метро возобновило свою работу.

    Сегодня 10:12
    0
    просмотров
    Не новогодний пожар: в Днепре на Елочной горела хозяйственная постройка
    Не новогодний пожар: в Днепре на Елочной горела хозяйственная постройка

    В Днепре на улице Елочной горела хозяйственная постройка, огонь перекинулся на крышу.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    Мобилизация мужчин-переселенцев: кому нужно становиться на военный учет
    Мобилизация мужчин-переселенцев: кому нужно становиться на военный учет

    Во время мобилизации в Украине призыву подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет без наличия показаний к отсрочке. Мужчины, переехавшие из зон боевых действий и получившие статус переселенца, обязаны стать на учет в военкомате по новому месту…

    Сегодня 09:00
    просмотров
    ВСУ отразили атаки врага в двух областях и уничтожили российский «Зоопарк», — Генштаб
    ВСУ отразили атаки врага в двух областях и уничтожили российский «Зоопарк», — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров. Наши воины 18 декабря успешно остановили атаки врага в районе 15 населённых пунктов в Луганской и Донецкой областях.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Страшная трагедия: на Николаевщине автомобиль упал с моста, погибло трое взрослых и двое детей
    Страшная трагедия: на Николаевщине автомобиль упал с моста, погибло трое взрослых и двое детей

    В Первомайском районе Николаевской области легковой автомобиль упал в реку, в результате чего погибли все пассажиры.

    Сегодня 07:15
    1
    просмотров
    Смертоноснее ковида: врачи предупреждают о “верблюжьем гриппе“
    Смертоноснее ковида: врачи предупреждают о “верблюжьем гриппе“

    В Катаре, который в этом году принимает чемпионат мира по футболу, зафиксирована вспышка опасного недуга. Оттуда человечеству угрожает "верблюжий грипп".

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх