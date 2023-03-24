В Синельниковском районе в пруду нашли труп мужчины: подробности

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Труп на поверхности водоема заметили вчера, 23 марта. На место вызвали полицию и спасателей.
Тело мужчины находилось на расстоянии 20 метров от берега.
Чрезвычайники с помощью резиновой лодки добрались до мужчины, доставили труп на берег и передали сотрудникам судмедэкспертизы.
Личность человека пока не установлена.
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