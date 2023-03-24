В Синельниковском районе в пруду нашли труп мужчины: подробности

Личность человека пока не установлена.

Чрезвычайники с помощью резиновой лодки добрались до мужчины, доставили труп на берег и передали сотрудникам судмедэкспертизы.

Тело мужчины находилось на расстоянии 20 метров от берега.

Труп на поверхности водоема заметили вчера, 23 марта. На место вызвали полицию и спасателей.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Бездыханное тело мужчины обнаружили в пруду в селе Троицкое Синельниковского района.

У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра…

Сегодня, 24 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме…

Как работает общественный транспорт Днепра 24 марта Сегодня, 24 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа (Адреса) У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району, у квітні буде тимчасово обмежено розподіл природного газу. 0 просмотров

2 копейки за 6000 грн: в Украине продают редкую монету В Украине уникальную монету номиналом 2 копейки 1994 года выпуска продают на аукционе за 5779 грн. Монета изготовлена из алюминия и имеет редкий штамп - 2(10к)АА. Этим и обусловлена ее высокая стоимость. просмотров

Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границы Пограничники нашли тело жителя Буковины, пытавшегося незаконно пересечь границу через реку Тиса в Румынию. Вместе с ним нашли завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение. просмотров

Россияне из артиллерии обстреляли Никопольский район: пострадал один человек В четверг, 23 марта, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела пострадал один человек. просмотров

Ситуация со светом и водой в Днепре на вечер 23 марта В Днепре сегодня, 23 марта, обесточиваний не было. Коммунальные службы работали над восстановлением водоснабжения в дома горожан. просмотров