В супермаркете Днепра мужчина приставал к 10-летнему мальчику и звал с собой домой

В Днепре задержали мужчину, который приставал к ребенку.

В Днепре неизвестный мужчина предлагал мальчику пойти с ним вместе в подъезд.

Произошло все вечером 6 ноября в магазине АТБ на проспекте Гагарина. Неизвестный мужчина начал приставать к 10-летнему мальчику, что-то ему предлагал, а затем просил пойти с ним к подъезду, пишет Репортер.

Когда полицейские приехали по вызову, рядом с мальчиком был его отец, а школьника трясло от страха. Мужчина, который приставал к ребенку, не мог сказать своего имени и фамилии, а документы с собой не взял. На место вызвали следователей, которые опросили свидетелей, а незнакомца забрали в отделение.

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